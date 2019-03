Ruiz confia amb «la intensitat i la pressió» en el duel contra Albània

La selecció sub-21 s’enfronta avui a Albània en el primer partit de la fase classificatòria per a l’Europeu. En aquest sentit, el seleccionador Justo Ruiz va indicar que «volem donar la millor imatge per intentar guanyar i puntuar». «Intentarem fer-ho el millor possible, sabent les nostres virtuts i intentant minimitzar els nostres defectes», assegurava i afegia que les claus seran «la intensitat, la pressió i el contraatac per tirar el partit endavant».

En aquest sentit, va remarcar que «afrontem el partit amb molta il·lusió, amb jugadors nous». Així, els juvenils Joel Guillén, Eric Vales, Brian Pubill i Roberto Carlos Gomes entren en aquesta nova convocatòria en la qual també hi ha jugadors que van estar presents en el duel d’ahir de la selecció absoluta. «Juguem a casa davant d’un rival molt complicat, conscients i convençuts del fet que podem complicar les coses a qualsevol, com va quedar demostrar en la darrera fase», reiterava.

Pel que fa al rival, va explicar que «és una Albània que li agrada molt tenir la pilota, amb jugadors tècnics, de qualitat, que tenen gol i que els agrada molt elaborar les jugades, ja que ho fan amb paciència, i a més, tenen molta velocitat». «En aquesta fase hem de ser més regulats, no tenir partits amb falta de confiança, ja que això facilita les coses als rivals i hem d’estar sempre ficats en el partit», concloïa.