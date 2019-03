L’A promet més recursos per a la reinseció dels presos

Els Liberals recullen al seu programa electoral un apartat on es comprometen a destinar més recursos per garantir la reinserció social dels presos de la Comella, una vegada compleixen la corresponent condemna. Així ho van explicar els número u, dos i tres de la candidatura nacional d’L’A, Jordi Gallardo, Ferran Costa i Eva López, respectivament, durant la visita realitzada ahir al Centre Penitenciari durant la qual van intercanviar impressions amb la direcció, els interns i el personal.



Gallardo va concretar tres propostes: ampliar les opcions de formació –sobretot per als més joves–, reforçar l’atenció psicològica i psiquiàtrica i diferenciar els reclusos per mòduls segons la gravetat dels delictes. Respecte d’aquest darrer punt, Gallardo va proposar explorar la «possibilitat de diferenciar els interns per mòduls perquè avui en dia les persones que han comès delictes menors comparteixen espai físic amb persones que han fet delictes majors».



Els liberals es van mostrar també molt interessats a treballar, si arriben al Govern, en la possibilitat d’organitzar les hores de formació i les de pati dels interns de manera diferent per evitar que la tria d’una activitat no impedeixi veure la llum del sol durant aquella jornada.

Retorn a la societat

«Defensem una Andorra on tothom té les mateixes oportunitats i quin millor exemple que començar campanya amb aquesta visita. [...] La nostra obligació és pensar en tota la societat , també en les persones que circumstancialment es troben aquí. La visita era d’obligat compliment perquè aquestes persones no s’han de sentir excloses», va justificar Gallardo la visita al centre en el segon dia de campanya.



En aquest sentit, el cap de llista va explicar que les propostes per al centre no s’emmirallen en cap altre model forà de reinserció perquè «la reinserció a Andorra es pot fer de manera individualitzada» a raó de la proporció de presos que hi ha al país i es va marcar l’objectiu «d’intentar que les persones privades temporalment de llibertat tinguin les eines perquè aquesta estada la puguin utilitzar en positiu un cop es reinsereixin».

Millores

Els tres candidats d’L’A també es van reunir amb el director del Centre Penitenciari, Francesc Taroch, per posar en comú els punts de vista sobre el funciomanent de la Comella. Tot i les millores en el personal, Gallardo va comentar que segueix havent-hi una falta de personal femení per donar servei a les recluses.



D’altra banda, la reunió amb els treballadors va transcórrer al voltant de la llei de la Funció Pública i el fons de pensió de jubilació, així com les necessitats al voltant dels reglaments que calen per desplegar la llei del Cos Penitenciari. «Pensem que és necessari que els agents penitenciaris tinguin tant els recursos, com la cobertura legal», va dir al respecte.

Una vintena d’interns amb dret a vot

Només 18 dels 56 interns actuals del Centre Penitenciari tenen dret a vot. Per exercir-lo, un secretari judicial es desplaça a la Comella pocs dies abans del diumenge electoral per recollir els sobres, que queden dipositats a la Batllia fins al dia de les eleccions, quan, amb la resta de vots judicials es reparteixen als col·legis electorals de les parròquies de residència abans de l’ingrés a presó.



«Ha estat una visita que toca [emocionalment]», reconeixia el cap de llista liberal, Jordi Gallardo, pocs instants després que el número dos, Ferran Costa, sortís amb la cara una mica desencaixada: «Quin mal rotllo, no som capaços d’adonar-nos de la importància d’estar aquí fora». Tos dos es referien a les sensacions d’haver intercanviat una llarga conversa amb sis dels 18 interns que tenen dret a vot a la Comella i que ahir al matí van voler escoltar les propostes electorals del partit, tant pel que fa a la reinserció dels presos com de la resta d’aspectes. D’aquests sis, només tres van prendre la paraula durant l’intercanvi amb els polítics, a qui els van demanar que consideressin la possibilitat de revisar qui ha de concedir els permisos o les dificultats per trobar feina després del pas pel centre penitenciari. «Hem de donar un impuls a això [la reinserció]», comentava Gallardo davant dels reclusos.



Amb prudència, un intern jove convidava als polítics a posar-se a la pell dels reclusos que «ens passem entre 19 i 20 hores a la cel·la» però després rectificava i es disculpava perquè «vosaltres no heu fet un delicte, no us heu de posar a la nostra pell». Una reflexió que Costa rebatia tot recordant que «som representants dels ciutadans i, per tant, la nostra feina és posar-nos també en el vostre lloc». Agafant el guant, el jove va respondre: «Imaginin menjar tots els dies sols a l’habitació i rebent el menjar a través de la finestreta. Potser seria possible disposar d’un menjador per compartir els àpats, almenys pels qui complim condemna pels delictes menors», va apuntar. H