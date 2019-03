Les condicions laborals aproven l’examen europeu

El Comitè Europeu dels Drets Socials va fer públiques, ahir, les conclusions de l’informe presentat pel Principat sobre els articles de la Carta Social Europea amb els drets vinculats al treball. En aquest, l’organisme assenyala que Andorra compleix amb nou de les 15 disposicions analitzades, de tres en manifesta la no conformitat i s’ajorna la valoració i avaluació de tres més. El Govern es va mostrar «satisfet» amb els resultats i considera que es garanteixen unes «bones condicions» quant als drets vinculats al treball perquè ja tenen previstos avenços per assolir més disposicions.

Així doncs, la Carta Social Europea va donar la seva conformitat a: les condicions de treball igualitàries, tant en la durada del treball, en els dies de descans i amb els festius i les vacances pagades, així com en els contractes de treball. També s’acompleixen les disposicions relatives als drets a la remuneració igualitària pel que fa a la limitació de les retencions en els salaris, en els drets sindicals i en el dret a la dignitat en el treball, tant pel que fa a l’assetjament sexual com el moral.

Pel que fa a les tres no conformitats, van relacionades amb el treball nocturn, el dret de les persones treballadores a una remuneració suficient i un termini de preavís considerable en cas de cessament de la feina. No obstant això, el Govern considera que en la pròxima avaluació es podria obtenir conformitat en dos dels tres punts amb els avenços que ja s’han fet des de la presentació de l’informe i del seu període de referència (de l’1 de gener del 2013 al 31 de desembre del 2016), però s’hauria de treballar en el termini de preavís raonable en cas de cessament de la feina. Però el Govern va mostrar la seva «ferma voluntat a realitzar avenços per revertir aquesta no conformitat».

Les disposicions ajornades són el dret a les condicions de treball igualitàries i l’eliminació de riscos en cas de treballs perillosos o insalubres, el dret a una remuneració igualitària i l’increment de la remuneració per hores suplementàries i el dret a una remuneració igualitària i de no discriminació entre homes i dones. El comitè va sol·licitar informació complementària que es facilitarà en el pròxim informe.