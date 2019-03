Danses urbanes i judo, les novetats al campus Luanvi

El campus esportiu Luanvi, adreçat a infants i joves d’entre 6 i 15 anys durant les vacances escolars de Setmana Santa, va obrir ahir les inscripcions. En aquesta edició s’ofereixen 390 places distribuïdes en dos torns, del 15 al 18 d’abril el primer i del 23 al 26 d’abril el segon i catorze disciplines esportives diferents: futbol, bàsquet, kungfu, handbol, hoquei, natació, atletisme, ball esportiu, gimnàstica rítmica, patinatge, vòlei platja, danses urbanes i judo, les dues darreres s’incorporen com a novetat.

En tots els campus es practicaran tres hores diàries l’esport escollit i tres més d’altres activitats esportives i recreatives. L’horari de les activitats serà de les 9.15 hores a les 17.30 hores.

El preu participar-hi és de 75 euros per torn i s’ofereix un descompte del 25% per a les famílies que hi inscriguin més d’un fill. A més, el servei de menjador està inclòs en la tarifa i també es posa en marxa un servei de Ludoteca entre les 18 hores i les 19.30 hores a un preu de cinc euros per torn. El campus de bàsquet, però, és gratuït per a les nenes en el marc de la campanya #herworldherrules impulsada per la Federació Andorrana de Basquetbol.

El campus està organitzat pel departament d’Esports amb la col·laboració del Govern i 14 entitats esportives del país.