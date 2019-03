Albània no perdona (0-3)

Andorra no va poder resistir ahir a la selecció d’Albània a l’Estadi Nacional i va perdre per 0 a 3 després de rebre un càstig massa sever. Va faltar una marxa més i l’equip va cometre dues greus errades que els visitants no van perdonar. Així, Andorra no es va trobar gens bé i no va estar a l’altura que requeria aquest enfrontament. En aquest sentit, els albanesos, que arribaven després de la destitució de Christian Panucci com a seleccionador, no van donar opcions i amb un atac intens per les bandes, a més de molt nivell físic, van desmantellar el conjunt tricolor, que no va poder fer res davant d’un equip que necessitava els tres punts sí o sí, sobretot després de la dura derrota que va patir contra Turquia.

D’aquesta manera, el partit va començar amb una potència brutal d’Albània que en els primers segons ja va enviar la pilota al travesser. Ho feia Myrto Uzini després d’una passada de Grezda. Tot seguit arribava un nou atac, i Albània buscava el gol de manera constant, atacant per les bandes amb uns extrems molt potents que centraven a la perfecció. No hi havia manera davant d’aquest físic, que marcava un ritme molt fort i corrien sense parar, fet que desconcentrava als andorrans. La intensitat era màxima i no donaven opcions, a més de tenir tota l’estona la possessió.

Amb el pas dels minuts, molt tímidament, Andorra augmentava el seu nivell de joc davant d’un rival d’una qualitat superior. Malgrat això, al minut 29, després d’una errada garrafal del porter José Antonio Gomes, Armando Sadiku no va perdonar i l’enviava rasa al fons de la xarxa. La gran ocasió d’Andorra va arribar al minut 26, després que Ludo Clemente estigués a punt de clavar-la per tota l’esquadra, després d’una falta a favor del combinat andorrà. Però això va ser tot.

Així, el duel va seguir amb un fort domini albanès després que Andorra intentés fer el seu joc fins a la mitja part i, per sort, Andorra evitava mals majors fins al descans, ja que Taulant Xhaka quasi rebenta la porteria després d’una nova centrada al minut 32. Mentrestant, Uzuni es mostrava esplèndid. Però Andorra no cedia.

Amb un 0 a 1 l’electrònic, els dos equips van marxar al descans i a la represa, Andorra ho tornava a intentar. De fet, l’equip, des que va rebre el gol, va anar de menys a més i en els primers minuts era capaç de pressionar al davant, intentant fer coses amb la pilota, encara que el rival seguia tirant de físic per portar la iniciativa del partit. En aquesta línia, Andorra seguia creixent i a Albània li costava més fer la feina. Però el gol no arribava, ja que Andorra no era capaç d’oferir res millor. Al minut 73, Koldo Álvarez de Eulate va optar per fer un canvi al davant i Cristian Kiki Martínez, després de provocar-se una groga de manera innecessària, era substituït per Jordi Aláez. Per tant, Andorra seguia dins del partit, intentant obtenir alguna opció per obtenir el gol de l’empat, fet que es resistia a causa de la velocitat imposada pels visitants.

Al minut 82, Marc Vales era substituït després que se li descol·loqués l’espatlla en una dura topada i entrava Marc Pujol. Poc després, Aláez tenia una molt bona ocasió però sortia desviada a la dreta. Tot i això, Andorra tornava a cometre una errada en defensa, aquest cop per part de Llovera i Bekim Balaj no perdonava, de manera que va robar la pilota, i sense oposició, va anotar el segon gol que feia perdre totes les esperances als tricolor.

Finalment, quan el partit ja hauria d’haver acabat, l’àrbitre va xiular una falta innecessària i Uzumi la va col·locar a l’esquadra però Gomes la va aturar, malgrat això, no va poder acabar la feina i Abrashi va anotar un dolorós gol de cap que feia molt mal als locals. Totalment gratuït. Ara, caldrà esperar al mes de juny una nova oportunitat per puntuar.

