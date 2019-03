Decomís rècord de marihuana

El Cos de Policia ha desarticulat una xarxa organitzada d’introducció i venda de marihuana al Principat a la qual s'ha trobat en possessió de la quantitat de marihuana preparada per al consum més important localitzada mai a Andorra. D'aquesta manera, en el marc de l'anomenada operació Elit, aquest dilluns de matinada van ser detingudes tres persones residents de 24, 30 i 31 anys i es va procedir al decomís de 6,5 quilograms de marihuana, 1.765 euros en bitllets i altres objectes d'interès per a la investigació policial.



La investigació ha permès el cos de l'ordre esbrinar que la droga era introduïda al Principat procedent d’Espanya a través de rutes de muntanya, per posteriorment ser traslladada en un comboi de dos vehicles al domicili d’una de les persones detingudes, on s’emmagatzemava i preparava per la distribució. Sembla que els principals 'clients' havien de ser joves, fins i tot menors d'edat.



Segons informa la policia, dos dels detinguts van viatjar a Espanya en un vehicle llogat per adquirir els més de sis quilograms de marihuana, per desplaçar-se seguidament a un punt fronterer muntanyós, limítrof amb la parròquia de Sant Julià de Lòria. En aquesta zona, un dels detinguts va introduir a peu la droga caminant i paral·lelament, el seu company va accedir al país per la frontera del riu Runer, sense risc de ser interceptat en no dur a sobre cap producte estupefaent. Posteriorment, aquesta persona va pujar fins a les immediacions de la població de Fontaneda, on va recollir l’encarregat de transportar la droga i tots dos van baixar fins a Sant Julià de Lòria, on els esperava un segon vehicle que prèviament havia efectuat diferents viatges de reconeixement per tal de detectar una possible presència policial.



Tot seguit, ambdós vehicles van continuar la marxa en direcció a Escaldes-Engordany, on tenien previst guardar la marihuana. El cotxe carregat anava uns centenars de metres per darrera del vehicle pilot, ambdós connectats telefònicament per tal de preveure eventuals controls policials. Els dos cotxes van ser interceptats simultàniament i es va procedir a la detenció dels tres individus.



La marihuana decomissada té un preu de mercat superior als 19.000 euros, tot i que una vegada al carrer, aquest hagués estat molt superior, ja que part de la droga era revenuda en minidosis, destinades gairebé en la seva totalitat al consum per part de joves adolescents i menors per un valor aproximat de 32.000 euros, tal com informen des de la policia.



En el marc de l’operació Elit, a banda de les tres detencions, s'han efectuat diverses perquisicions i altres diligències d’identificació. L’operació es manté oberta i no es descarten noves detencions.