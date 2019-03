«El país necessita canvis i amb dos consellers no es podran fer»

Amb l’experiència de quatre anys com a consellera general, Judith Pallarés vol mirar de reeditar victòria a la seva parròquia. Ara bé, les circumstàncies són força diferents que ara fa quatre anys. Llavors va imposar-se a la candidatura de DA al costat de Carles Naudi. Ara és el seu adversari. Pallarés defensa el projecte liberal sota el paraigua de d’Acord, la candidatura conjunta amb el PS.

–Com ho porta haver de competir contra qui va ser el seu company en les darreres eleccions?

–No competeixo contra ningú. Presento un projecte liberal igual que vaig fer fa quatre anys. Aquest cop dins d’una coalició amb el PS, però jo vull defensar el programa liberal al Consell General.

–Fa quatre anys Ordino va ser una parròquia decisiva. Amb l’escenari actual creu que aquest paper li pot tocar a la Massana?

–És probable.

–La variant de la Massana ha de ser una prioritat per al proper Govern?

–La prioritat ha de ser trobar una solució a les cues que es produeixen tots els dies. La variant podria ser una opció a llarg termini que s’haurà de valorar amb els ciutadans de la parròquia.

–Posarà molt l’accent que votar CC és votar DA?

–Posaré accent en la necessitat d’un canvi de Govern pel país i és evident que una candidatura de dos consellers no ho podrà fer sense que se’ls sumi algú al Consell.

–Se sent còmode fent tiquet electoral amb un expresident del PS?

–Sí, sobretot perquè és en Vicenç Alay. Mantenim un diàleg molt constructiu des de punts de vista diferents. És molt important recuperar el diàleg al Consell i relacions com les que estem generant a d’Acord són una garantia per avançar.

–Sense SDP i amb les crítiques d’Isabel Lozano cap al gir a la dreta de CC, creu que tenen més fàcil sumar vots progressistes?

–Fins ara CC no tenia ideologia política. Sí sé que les propostes de Liberals i PS amb d’Acord estan més a prop del pensament polític dels Verds avui que no pas de CC o de DA.

–Per què la gent ha de fer confiança a Judith Pallarés?

–No crec que es tracti de mi sinó d’allò que he defensat des d’un principi. El canvi únicament es produirà si els andorrans ho volen i per part de polítics que sàpiguen escoltar i siguin coherents amb les seves accions. És difícil fer confiança a un Govern amb persones que no saben ni qui són ni què volen.