La defensa de Besolí denuncia diferències de tracte processal

L’advocat Andrés Maluenda, com a defensa de l’exconseller de Finances de Sant Julià de Lòria, Joan Besolí, i de l’expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell, ahir va denunciar en la darrera sessió del judici que els seus clients han rebut un tracte processal diferencial respecte a d’altres imputats com és el cas de Jordi Pujol Ferrusola, Ignacio González, Ángel María Villar o Rosalía Iglesias. «Rosell i Besolí, que primer van estar en presó preventiva a Soto del Real, a Madrid, després van ser traslladats al centre penitenciari Brians 2, a Barcelona, i finalment una altra vegada a Soto del Real, han anat veient desfilar gent imputada a l’Audiència Nacional per fets molt més greus que els seus o inclús per delictes públics», va retreure el lletrat durant la vista oral.

La defensa insisteix que la CBF no ha estat perjudicada pels contractes que s’han investigat en el judici

De fet, tot insistint en aquesta mateixa idea, Maluenda va remarcar que «la tesi del fiscal no té cap mena de suport probatori i que la prova més evident és la diferència de tracte que hem percebut tant abans del judici com després per part de terceres persones». L’advocat va posar sobre la taula els casos de Jordi Pujol Ferrusola, fill de l’expresident de la Generalitat, que va entrar a l’Audiència Nacional i va sortir-ne amb una fiança de 500.000 euros; el d’Ignacio González, expresident de la Comunitat de Madrid, que va seguir els mateixos passos amb una fiança de 400.000 euros; o el de Rosalía Iglesias, esposa de l’extresorer del PP Luis Bárcenas, que va fer-ho amb una de 200.000 euros. «Sense oblidar-nos de l’expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Villar, que va sortir de la presó al cap de només 15 dies pagant una fiança de 300.000 euros, mentre que Rosell i Besolí ja hi han passat més de 21 mesos», va retreure l’advocat de la defensa.

Sense proves

Maluenda sobretot va insistir en l’absolució de tots els acusats en considerar que «les acusacions del fiscal no han estat provades». De tota manera, el ministeri públic, en el seu informe definitiu, va sostenir en tot moment que els processats conformaven un grup dirigit per Rosell que va blanquejar gairebé 20 milions d’euros de comissions rebudes suposadament per l’expresident de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF), Ricardo Teixeira. En aquest sentit, la defensa va destacar que «no consta que Teixeira estigui sotmès a un procés judicial per aquests mateixos fets al Brasil i que, a més, ha quedat acreditat que la CBF és una entitat privada i ja va certificar que no va resultar perjudicada, sinó beneficiada pels contractes que s’han estat investigant en el marc d’aquest judici».

Ara que ja ha finalitzat l’exposició dels informes tant de la Fiscalia com dels dos lletrats de la defensa, el judici queda vist per sentència, que es coneixerà en les properes setmanes.