Marxa lenta contra els atropellaments de ciclistes

La secció de ciclisme del Club Poliesportiu Puigcerdà i el Club Ciclista de Bellver de Cerdanya han convocat una marxa lenta per la carretera N-260 per diumenge, dia 31. L’acció es vol dur a terme en protesta per la mort aquest diumenge passat d’un ciclista de 49 anys, veí de Puigcerdà, que va ser atropellat per un tot terreny al quilòmetre 204 de l’Eix Pirinenc, al terme municipal de Montellà i Martinet.



Els impulsors preveuen que la marxa es faci amb dues sortides diferents: des del parc de bombers de la Seu d’Urgell, a les 10 del matí; i des del polígon industrial de Puigcerdà, a les 10.30 hores.

Trobada

Es preveu que els dos grups es trobin posteriorment a mig camí de les dues capitals comarcals, concretament a l’indret on es va produir l’accident, a prop del nucli de Martinet. Un punt que actualment, d’altra banda, presenta un asfalt en força mal estat, a causa de la manca de reparació per part del Ministeri de Foment, titular de la via.



El sinistre va tenir lloc diumenge passat a la una del migdia. Per causes que s’estan investigant, el ciclista, de 49 anys i veí de Puigcerdà, va ser atropellat per un turisme que anava en direcció a la Seu i havia envair el carril contrari, semblaria fer per fer un avançament en un tram amb línai continua. El conductor del vehicle, de matrícula andorrana, va ser detingut, acusat d’un presumpte delicte d’homicidi imprudent. El Jutjat de la Seu n’ha acordat la presó provisional, eludible amb una fiança de 4.000 euros. Paral·lelament, se li ha retirat el carnet de conduir i se li ha immobilitzat el cotxe.