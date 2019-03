El Servei d’Urgències viu un altre col·lapse «puntual» aquest hivern

Una denuncia a Facebook assegura que la situació és «vergonyosa» amb «malalts per tot arreu»

El Servei d’Urgències torna a viure un col·lapse «puntual». Si el passat mes de gener el principal motiu va ser una acumulació de malalts de grip i amb problemes respiratoris amb lesionats procedents de les pistes d’esquí, aquesta setmana la justificació rau en processos «d’agudització de malalties cròniques», segons va informar ahir el SAAS en un breu comunicat. La polèmica va sorgir aquest dilluns quan un missatge de Facebook es va fer viral després de denunciar la situació «vergonyosa» que es viu a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb «tots els boxs ocupats i molts doblats, malalts i accidentats per tot arreu» i «dues mitges plantes i cinc habitacions tancades». El director assistencial del SAAS, i candidat de DA per Ordino, Joan Martínez Benazet, va considerar que es tracta d’un escrit «molt malintencionat i polititzat», ja que «simplement s’està patint un augment d’activitat normal en qualsevol hospital del món».



Benazet va assegurar que quan es viuen moments de gran afluència de pacients a Andorra de seguida es posa un «altaveu i el problema es fa enorme» i va remarcar que tant el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, com la sotsdirectora assistencial, Carme Curcó, van coordinar ràpidament les altes més imminents i la corresponent gestió de llits. A més, el ministre de Salut en funcions, Carles Álvarez, va ordenar l’habilitació de 18 llits nous per reduir la «sobresaturació puntual que s’ha produït per un increment de freqüentació a Urgències l’inici d’aquesta setmana».

Situació «habitual i normal»

Tanmateix, en el comunicat de premsa enviat pel servei sanitari, es va explicar que aquestes situacions «se solen produir» durant el període d’hivern –el que suposa el mateix raonament que es va oferir amb l’últim col·lapse del mes de gener quan aleshores la culpa va ser de la grip– i si bé es va reconèixer que tant Urgències com l’hospital estan vivint una «sobresaturació», «en cap és cas un col·lapse».



«És veritat que aquest hivern hem tingut pics de molta activitat traumatològica i que els quiròfans no donaven l’abast, però se li ha donat una dimensió que no és la real. No hem tingut un hivern especialment dur i nosaltres hem mantingut el criteri de gestió [sanitària] universal», va etzibar el director assistencial. Per a ell, que «en un moment donat hi hagi un increment d’activitat a Urgències que obligui a prendre mesures extraordinàries del disseny dels boxs per atendre dos malalts mentre la gent s’espera més temps estirada en un llit dins l’hospital és una cosa habitual i normal» en tots els centres sanitaris i, per tant, va afirmar Benazet, «tinc claríssim que hi ha una mica de política al darrere».



En la mateixa línia, el director assistencial va recordar que la plantilla actual de metges de l’hospital és «plena» i que en els darrers mesos també s’ha reforçat l’equip d’infermeria. Així, des del SAAS es va restar importància als fets i al «possible col·lapse menor d’aquests dies» i es va assegurar que «aquest hivern anem molt bé».