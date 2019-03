Espot planteja ajuts a les empreses que apostin per la conciliació familiar

Amb la mirada posada en quatre aspectes (l’econòmic, el social, el sanitari i l’educatiu), els Demòcrates aposten per una sèrie de mesures per aconseguir l’igualtat efectiva entre homes i dones. Entre elles, destaca l’anunci que va fer ahir el candidat a cap de Govern, Xavier Espot, per promoure la conciliació familiar i laboral i que consisteix en donar un «suport econòmic puntual» a les empreses que apostin per aquesta flexibilitat horària. Segons el demòcrata, una de les qüestions que dificulta la conciliació és, precisament, l’organització d’horaris de les empreses. Per canviar-los, la formació aposta per fer pedagogia als empresaris i explicar-los els avantatges de les jornades intensives. «Evidentment, a vegades la implementació de jornades intensives pot comportar contractar una mica més de gent però hem de fer veure a les empreses, fins i tot al sector dels serveis, que aquesta despesa afegida pot comportar un millor rendiment laboral dels treballadors». Feta aquesta feina prèvia de pedagogia, «el Govern haurà d’acompanyar, fins i tot si cal donar algun suport econòmic puntual» a aquelles empreses que «realment vulguin fer aquest esforç de dotar els seus treballadors de mesures efectives de conciliació».



Aquesta, però, no és l’única mesura plantejada per a la igualtat efectiva entre homes i dones. Espot va reafirmar també la idea plantejada ja des del Govern de crear un Institut Andorrà de les Dones, tot detallant que una de les tasques que se li hauria d’encarregar a aquesta institució és «la publicació de graelles salarials» per combatre la bretxa salarial. D’aquesta manera, les empreses tindrien regularitzat un salari per cada lloc de treball sense que es pogués modificar en funció del sexe de la persona que assumeix la feina. També emmarcat en els llocs de feina ocupats per les dones, el número u de la llista taronja va recordar que pel que fa a les quotes «personalment hi puc estar d’acord si són raonables i com una mesura transitòria mentre hi hagi una situació de discriminació palesa per tal de poder revertir la situació». «Com una mesura transitòria i de xoc per poder resoldre una problemàtica real que hi ha a la nostra societat», va remarcar tot deixant clar que la qüestió s’hauria de discutir abans de ser implementada.



«Sense hipocresia»

Entre les mesures d’igualtat també s’engloba el ja anunciat servei integral de les dones, un acompanyament psicològic, social, jurídic i d’informació per a les persones que decideixen avortar, sempre fora del país. Espot va aprofitar per defensar-se de les dures crítiques que la mesura va rebre per part d’altres formacions, especialment del PS, que el va titllar d’hipòcrita. «Donar informació mèdica, psicològica, social, jurídica d’una manera protocolaritzada i unificada no és una hipocresia», va remarcar.



La importància de l’educació

En la mateixa línia, la número 8 de la candiatura nacional, Helena Mas, va anunciar la voluntat de lluitar contra la violència de gènere amb polítiques de prevenció a les escoles «perquè els infants interioritzin els valors de la igualtat», així com amb mesures «per a la reeducació i la rehabilitat d’aquells homes que pugin haver comés actes que s’emmarquin dins de la violència de gènere». També en l’àmbit educatiu proposen «fomentar la visibilitat de les dones en aquelles formacions tradicionalment ocupades per homes».

Acord amb els bancs per fer lloguers socials amb els pisos

La candidata de DA per Encamp, Maria Martisella, va indicar que entre les diverses mesures que DA vol portar a terme en matèria d’habitatge en destaca un acord amb l’Associació de Bancs que haurà de fer possible que els pisos buits que siguin propietat de les entitats financeres es destinin a lloguer social. La mesura es complementarà amb altres accions com la creació d’un fons immobiliari per construir i rehabilitar edificis o la implementació d’incentius fiscals per posar al mercat més habitatge de lloguer.



D’altra banda, el candidat a Sant Julià, Carles Àlvarez, va explicar que completaran la quarta fase de la desviació laurediana i la rotonda a prop del Punt de Trobada abans d’acabar l’any. Àlvarez ha dit que el vial comptarà amb els accessos al pont de Fontaneda i el pont a l’alçada del carrer Isidre Valls, on s’hi instal·larà una rotonda.