Jornada plena d’animacions per celebrar els 25 anys de Caldea

Caldea ahir va convertir-se en l’escenari de diferents actuacions i espectacles que els visitants de l’spa van poder veure en directe al llarg de tota la tarda i fins al tancament del centre. Els accionistes, en canvi, van gaudir d’una una festa exclusiva que va comptar amb prop de 800 convidats.

Deivas, de l’escola de dansa TC d’Andorra i participants del programa Got Talent de Telecinco, van obrir una tarda plena d’animacions amb un espectacle de dansa urbana a la llacuna central del Termolúdic. A continuació, Zulandir, una parella de xanquers, va omplir l’spa de llum i dansa i, com les Deivas, també va oferir el seu xou a l’escenari temporal que s’ha instal·lat a la recepció del centre i a l’interior del Termolúdic. A Inúu, l’spa Adults Only de Caldea, els clients van poder gaudir de l’actuació d’una parella d’acròbates, campiona del món d’acrosport.

Paral·lelament, l’espai del Restaurant Mediterrani de Caldea va acollir la festa exclusiva per als accionistes. Entre altres activitats, el pianista resident a Andorra, Oscar León, va posar la nota musical acompanyat de la solista Alys Paramá. I després els assistents van assistir a un espectacle de màgia a càrrec de Nuel Galán, el reconegut mag de TVE.

El punt final d’un gran dia de festa va arribar a les 21.00 hores amb un majestuós castell de focs artificials i un espectacle de jocs de llums a la torre de Caldea.