Andorra empata contra Albània en una primera part espectacular (2-2)

Així sí. La selecció sub-21 va mostrar una cara molt diferent en comparació amb el partit de l’absoluta contra Albània i va aconseguir empatar a 2 a l’Estadi Comunal amb una actuació brillant de Jordi Aláez, que va saber aprofitar les oportunitats i va avançar als tricolors fins a dues vegades en el marcador, un fet inèdit per aquest conjunt que, a més, va fer la millor primera part de la seva història, mostrant molt bon joc i controlant el partit des del primer moment, evitant els cops dels albanesos i atacant amb paciència, sense pausa però sense pressa, amb concentració i dedicació, sobretot per part d’Àlex Martínez, Jordi Aláez i Joan Cervós, tres jugadors que ja formen part indiscutiblement de l’absoluta. A més, també cal destacar el paper d’Iker Álvarez de Eulate, que un cop més, va mostrar-se com un líder de l’equip. Malgrat això, encara li falta una mica d’experiència per poder-se integrar com a porter de l’absoluta, un fet que, tard o d’hora, es produirà.

Andorra deixa escapar els tres punts al final del matx després d’una errada defensiva que deixa un mal regust

D’aquesta manera, el partit va començar amb una Andorra molt ficada en el partit i creant ocasions de manera que el primer gol va arribar després d’una oportunitat d’Eric Vales. Aláez va rebre una centrada d’Albert Roses i, rasa, al primer toc, la va enviar al fons de la xarxa. Roses, precisament, va mostrar un gran nivell en el duel i Albània no aconseguia marcar, de manera que el resultat, a la mitja part era d’1 a 0.

A la represa, Albània es va posar les piles i va començar el segon temps amb dos canvis. Passats uns minuts, de cap, Omar Imeri, va rematar una centrada d’Emir Sahiti i va empatar. Tot i això, dos minuts després Din Sula va cometre una errada defensiva garrafal i Aláez no va perdonar, va robar la pilota i per la dreta, suau, la va enviar al fons de la xarxa. Així, Andorra va seguir defensant fort, evitant el gol d’Albània però no van aconseguir sentenciar el partit, encara que ho seguien intentant. Albània, per la seva part, es mostrava sense idees.

Malgrat això, quan faltaven cinc minuts per acabar el temps reglamentari, va ser el mateix Sula qui, després d’una errada defensiva andorrana va anotar. Andorra va intentar aconseguir el gol de la victòria augmentant el ritme en els darrers minuts però no va poder ser i, al final, Andorra va acabar el partit amb una gran sensació de decepció, ja que sumar els tres punts era molt possible.