Cardelús correrà per primera vegada al Termas de Rio Honda

El pilot andorrà Xavi Cardelús disputarà aquest cap de setmana la segona cursa del Campionat del Món de Moto2 a l’Argentina, al circuit de Termas de Rio Honda. Arriba a aquesta segona cita de la temporada amb l’objectiu de millorar i resoldre els problemes amb el tren davanter que van condicionar la seva actuació a la primera cursa de l’any disputada a Qatar.

En aquest sentit, aquesta serà la primera vegada que corri en aquest traçat. «Pel que he pogut veure, el circuit de Termas de Rio Hondo no és excessivament tècnic, no es tracta d’un dels traçats més llargs del Campionat amb els seus 4.800 metres i té una recta molt llarga de poc més d’un quilòmetre», comentava i destacava que «tenint en compte que no he corregut mai allà, la primera jornada d’entrenaments lliures de divendres l’hauré de dedicar, en part, a conèixer el circuit i veure els punts on cal aprofitar al màxim més per aconseguir una bona volta ràpida».

Pel que fa a la seva primera actuació, en la qual va tenir problemes mecànics, va remarcar que «les condicions de la pista a Losail i les característiques del xassís tubular de la meva moto em van fer pilotar sense una confiança absoluta al primer Gran Premi de la temporada ara fa un parell de setmanes». «Tant el meu equip com jo, hem estat treballant aquests dies buscant solucions per aquesta qüestió que estic segur que millorarem a l’Argentina on, a més, la climatologia sol ser canviant i cada any sol ploure un dia o altre», destacava.

«Veurem que és el que passa el cap de setmana, mirarem de fixar una bona posada a punt de les suspensions de la meva KTM des del primer entrenament», concloïa.