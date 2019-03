Andorra s’imposa amb autoritat a Liechtenstein

Andorra va aconseguir ahir una clara victòria en la quarta jornada del campionat dels Petits Estats d’Europa davant la selecció de Liechtenstein en un matx, que, malgrat l’ampli resultat final, va ser complicat.

Òscar De La Riva va ser el primer a acabar. En l’obertura va aconseguir una posició sòlida on era difícil buscar algun contra joc per als dos jugadors però finalment Fabian Fersten va forçar l’empat després d’aconseguir una posició simètrica. Per la seva part Jordi Fluvià es va desfer de Renato Frick en una partida molt còmoda després de crear un atac imparable pel flanc del rei. En aquest sentit, l’obertura l’atac Indi de Rei s’està convertint en un clàssic pels del Principat.

A més, Daniel Gómez va patir molt però va saber defensar-se del seu rival per, al final, aprofitar les seves debilitats i Raül Garcia va començar amb una gran activitat de peces i una gran massa de peons per crear un fort atac, fet que el va convertir en imparable per al seu rival. Avui toca una doble jornada davant Mònaco.