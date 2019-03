Sol·liciten el vot per correu 143 ciutadans, el doble que al 2015

Un total de 143 ciutadans han sol·licitat exercir el seu dret a vot per correu per a les properes eleccions generals del 7 d’abril, tal com va confirmar ahir a aquest rotatiu el secretari general de Govern Jordi Casadevall. A més, sis sol·licituds de vot des de la distància no van prosperar perquè «no s’ajustaven als criteris de la llei». Així doncs, en comparació amb les 77 sol·licituds de vot vàlides emeses a les eleccions de 2015, les xifres d’enguany representen un creixement del 85,7%, un fet que Casadevall atribueix «a la difusió i al coneixement del vot per correu» , ja que al 2015 quan es va estrenar aquest sistema de votació «no es va arribar a totes les persones».

D’altra banda, la magnitud d’aquestes xifres resulta complicada de contextualitzar ja que, com va recordar Casadevall, no existeix un registre dels andorrans que viuen a l’estranger. De totes maneres, el que sí s’ha pogut quantificar és que la majoria d’aquestes sol·licituds procedeixen d’àmbit europeu, tot i que també n’han rebut d’indrets tan diversos com Mèxic, Xile, Canadà o Madagascar.

D’altra banda, Casadevall va afirmar que el sistema de vot per correu d’enguany ha estat el mateix que el de fa quatre anys perquè «és el que ve marcat per llei» i «pràcticament no hi ha marge de maniobra». En aquest sentit, i com a opinió personal, Casadevall va assegurar que «els terminis són curts i poc flexibles». I és que el secretari general de Govern creu que el termini fixat per sol·licitar el vot per correu s’hauria d’acabar «més tard» que el termini de presentació de candidatures. De fet, va reconèixer que han rebut al voltant de 15 trucades fora de termini. És per aquesta raó que Casadevall defensa que per a les properes eleccions generals «s’ha d’anar sí o sí al vot electrònic», ja que considera el vot per correu «un sistema anacrònic».

Obert el procés de vot judicial sense cap custòdia policial

L’obertura del procés per efectuar el vot judicial es va obrir ahir i els electors tindran la possibilitat de votar a la Batllia fins a les 13.00 hores del proper dissabte 6 d’abril. El responsable del vot judicial Jaume Freixas va confirmar a aquest mitjà que el procés per vigilar el vot és «el mateix que el de sempre» i que, per tant, no s’ha implementat cap mesura de custòdia policial tal com demanaven el PS i L’A. D’altra banda, Freixas es va negar a facilitar, com ha ocorregut en anteriors ocasions, cap altre informació als mitjans «per ordres superiors».