L’A proposa impulsar el transport públic per cable amb 3 línies

Liberals d’Andorra proposa impulsar el transport públic del país mitjançant una xarxa de transport per cable amb tres línies que connectarien Escaldes i la Massana, Escaldes i Encamp i Sant Julià de Lòria amb Santa Coloma. Així ho va explicar ahir el número dos de la formació a la llista nacional, Ferran Costa, en una roda de premsa que va servir per desgranar els eixos principals del seu programa electoral. Tot i que Costa va advertir que el projecte està encara en fase embrionària i «caldria fer un estudi seriós al respecte», L’A ja s’ha reunit amb enginyers i experts en transport per cable que haurien vist viable la construcció d’almenys aquests tres ginys.

Prioritat

La línia que es prioritzaria seria la de la Vall del Nord que segons va explicar Costa, basant-se en les últimes construccions d’aquest tipus al país, tindria un cost al voltant dels 17 milions d’euros, «mentre que la desviació de la Massana es calcula que costaria uns 46 milions d’euros», va recordar. En aquest sentit, L’A considera que el transport per cable oferiria una solució en aquest punt conflictiu del trànsit. Així, va considerar que «no es pot permetre que cada dia milers de ciutadans perdin temps i recursos en aquest trajecte [...] i hi ha alternatives millors, més ràpides de fer i més sostenibles al vial de la Massana».

Funcionament

L’objectiu «a llarg termini» seria aconseguir una «circumval·lació efectiva entre les tres línies, connectada amb autobusos lleugers elèctrics, que suposarien menys despesa per a l’usuari i disposar de més zones verdes». Els ginys se situarien als extrems de les zones habitades de les parròquies, acompanyats d’«aparcaments dissuasoris» per deixar el cotxe.

Costa va defensar el realisme del projecte tot convidant a informar-se de la situació del transport públic per cable a La Paz (Bolívia), o més a prop, a Tolosa. «No és cap il·luminació i, a més, encaixa molt bé amb la filosofia d’esquí del país, aquí ja estem acostumats a pujar als telecabines», va argumentar Costa.

Habitatge



D’altra banda, pel que fa a les mesures d’ajuda per l’accés a l’habitatge dels menors de 30 anys, Costa va explicar que s’han basat en el model implementat per la ministra d’Habitatge del Govern espanyol de Zapatero, Carme Chacón i que calculen que, com que no tot l’univers de joves demanarien l’ajuda per diferents circumstàncies, amb cinc milions de pressupost hi hauria prou. A més, el número dos també va explicar altres mesures per donar suport a l’accés a l’habitatge digne d’altres col·lectius, com «la creació del cens de pisos buits» o «la creació d’un Institut Andorrà del Sòl» que, entre d’altres, gestionaria les fiances dels lloguers de manera transparent.

Altres mesures

Juntament amb el transport i l’habitatge, Costa també va destacar la proposta d’L’A per impulsar un sistema de consultes vinculants sobre diferents temàtiques que requeririen una modificació de la Constitució perquè ho fossin, ja que la Carta Magna preveu només els referèndums en aquest sentit. Altres propostes assenyalades s’adrecen a simplificar la legislació i la burocràcia, impulsar la transparència amb la Llei del bon Govern i Servei Públic, modificacions del règim dels autònoms per donar suport a aquests treballadors.