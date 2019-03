El PS vol legalitzar l’avortament en cas «d’impossibilitat econòmica»

El debat de l’avortament va protagonitzar ahir a la nit un nou capítol a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Als tres supòsits bàsics que defensa el PS per despenalitzar l’avortament —violació, perill de mort de la mare i malformació del fetus — se li va afegir un nou cas: la impossibilitat econòmica de la mare. Així ho va avançar ahir el cap de llista del PS Pere López durant l’acte d’inici de campanya, on s’hi van congregar prop de 150 simpatitzants, com a mesura que inclouran en el seu programa electoral. «Alguns diuen que si es despenalitza l’avortament arribarà l’apocalipsi. Estem parlant del dret a decidir sobre el seu propi cos» va exclamar López. En la mateixa línia es va situar la candidata número dos Susanna Vela, que va allunyar-se de situar el dilema en «avortament o coprincipat» i va focalitzar la disjuntiva en «estar a favor o en contra del dret de les dones». A més, Vela va defensar que aquest quart supòsit «no és una arma electoralista, sinó que és un principi irrenunciable».

Aquesta proposta xoca amb la visió de DA, que promou la creació del servi d’atenció integral de la dona per acompanyar a l’estranger a aquelles embarassades que vulguin interrompre el seu procés prenatal. No obstant això, aquest no va ser l’únic element de confrontació durant el discurs de López envers el seu adversari polític, ja que també va carregar contra la formació demòcrata per haver dirigit el país cap a una direcció «clientelista i d’amiguismes». Amb l’objectiu de «fer el canvi que el nostre país necessita», López va insistir en mesures de caire social ja anunciades com apujar el salari mínim a 1.200 euros o les pensions d’aquells que hagin cotitzat almenys durant 40 anys. «Com ho farem? Fent que els que més tenen hagin de pagar més» va sentenciar el líder socialdemòcrata entre els aplaudiments del públic.

D’altra banda, la cap de llista d’Escaldes-Engordany de d’Acord Rosa Gili va posar en valor la tasca feta pel grup parlamentari socialdemòcrata en la darrera legislatura malgrat les dificultats aritmètiques, raó per la qual va exclamar que «qui no guanya les parroquials no fa Govern» a l’hora de justificar la coalició, un projecte que va assegurar que «només té vocació de durar el procés electoral». Tot i que va reconèixer que «voldríem tenir el braç sencer», Gili va posar de manifest, respecte a la naturalesa del pacte, que «els nous liberals s’han tret la part més conservadora que està ara en altres files». Per això, Gili va afirmar que un dels elements de més entesa amb L’A és l’acord d’associació, ja que va considerar que «és molt difícil viure d’esquenes a la Unió Europea, però no a qualsevol preu».