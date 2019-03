D’Acord considera que cal «escriure un relat» al voltant del romànic

Per arribar a la ciutadania cal fer propostes que els afectin

A Andorra la Vella, els candidats de d’Acord es van proposar recuperar la capitalitat, després que la parròquia hagi perdut valor econòmic i simbòlic. El suplent Toni Puig va destacar que «molts esdeveniments estan anant a d’altres parròquies», i que a Andorra la Vella han quedat «molt acotats». d’Acord també aposta per crear «un recinte multifuncional que afavoriria aquesta recuperació».

De la seva banda la candidatura de d’Acord a Encamp, encapçalada pel cap de llista, David Rios, es va reunir amb els padrins al Cafè del Poble «per escoltar-los i fer-los arribar les seves propostes». La formació va assegurar que «cal revisar les pensions», «no es mereixen viure amb el poc que tenen». A més, d’Acord també proposa augmentar el reemborsament de la CASS per a la visita al podòleg.

La cap de llista de d’Acord a la Massana, Judith Pallarés, va posicionar-se ahir a favor de «construir un relat de tot el país on s’inclogui tot el romànic de la parròquia». A més, aquest relat serviria per impulsar el turisme cultural. En el mateix sentit, Pallarès es va mostrar preocupada pel fet que el centre d’interpretació del romànic hagi abandonat Pal i ara es trobi a Santa Coloma, a l’Espai Columba.

Per El Periòdic

