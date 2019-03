El COIA proposa crear una borsa d’infermers per donar resposta als pics de feina

El Col·legi Oficial d’Infermeria d’Andorra (COIA) proposa que es creï una borsa de treballadors per poder donar resposta als pics de feina que es donen al Servei d’Urgències sobretot en època hivernal, com el que es va produir a inicis d’aquesta setmana. «Hem de comptar amb infermers que tinguin disponibilitat per tal de poder activar-los i ubicar-los al Servei d’Urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell quan es produeixi un col·lapse i sigui necessari obrir més llits», va suggerir en declaracions a aquest rotatiu el president del col·legi, David Cusidó.

David Cusidó: «Per obrir més llits cal més personal, tant d’infermeria com altres professionals, si no s’estaria incomplint la ràtio per pacients»

Precisament en el que portem de temporada ja s’han produït dues situacions de col·lapse. Una a principis d’aquesta setmana a causa de diversos processos d’agudització de malalties cròniques i l’anterior al mes de gener, quan es van acumular malalts de grip amb problemes respiratoris i lesionats procedents de les pistes d’esquí. En aquest sentit, Cusidó va remarcar que «per obrir més llits cal més personal, tant d’infermeria com altres professionals sanitaris, ja que si no s’estaria incomplint la ràtio per pacients».

Consolidació de places

Si bé el COIA aposta per aquest sistema que podria ajudar a resoldre les situacions excepcionals de col·lapse al Servei d’Urgències, la plantilla orgànica del SAAS segueix intacta malgrat que el col·legi hagi demanat reiteradament un augment de personal. De tota manera, just ahir el BOPA publicava un edicte per procedir a la cobertura de quinze places d’infermers a jornada completa dins de la plantilla orgànica del SAAS. Tal com van confirmar des de l’organisme, però, es tracta d’un simple procés de regularització d’aquestes places, és a dir, que treballadors que ja han encadenat diversos contractes temporals ara passen a consolidar la seva plaça amb un contracte indefinit, una jornada especial de 1.776 hores l’any i un salari anual superior als 29.000 euros.

Tot i que des del col·legi ja s’havia denunciat la situació dels infermers eventuals, que en molts casos s’han de quedar sense feina durant dos mesos perquè sigui possible renovar el seu contracte temporal, el SAAS va voler posar de relleu que des de ja fa dos anys s’està normalitzant la situació del personal eventual. Segons l’edicte del BOPA, en aquesta ocasió fins a 15 infermers del SAAS podran optar a una plaça fixa, un fet que Cusidó va aplaudir perquè la majoria es troben en condicions precàries, «Per tant, cal normalitzar la seva situació», va recalcar. Com ja havia indicat en ocasions anteriors, la plantilla de sanitaris s’hauria d’ampliar significativament per tal de donar compliment a la ràtio aconsellable, entre vuit i nou infermers per cada mil habitants. Actualment aquí se situa en sis professionals per cada mil habitants i caldria contractar-ne uns 230 per tal d’assolir la xifra ideal que es recomana des de l’OMS.