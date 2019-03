El Doctor Music Festival estudia canviar d’ubicació

El Doctor Music Festival ahir va admetre, a través d’un comunicat, que planeja el possible trasllat de l’esdeveniment de les Valls d’Àneu cap al Circuit Barcelona-Catalunya, a Montmeló. La promotora va negar que la decisió d’anar-se’n al Vallès Oriental ja estigui presa, però sí que va corroborar les informacions que apunten a la possibilitat que acabin tirant la tovallola pel que fa a la previsió inicial de repetir el certamen a Escalarre, l’emplaçament original de les tres primeres edicions, als anys 1996, 1997 i 1998.

A l’hora de justificar aquest més que possible trasllat, Doctor Music Festival no va dubtar a assenyalar les traves imposades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), arran d’una denúncia que havien presentat conjuntament el grup conservacionista lleidatà Ipcena –que ja havia intentat aturar les edicions dels anys 90– i l’entitat Rius amb Vida. Els dos col·lectius van començar a manifestar la seva oposició al desembre passat i al febrer van augmentar la pressió en exigir a l’ACA que es pronunciés de manera imminent i que prohibís definitivament la celebració a Escalarre.

Risc d’inundació

La promotora del festival va lamentar que en aquest cas concret es faci «una exagerada interpretació de la normativa, dels riscos teòrics d’inundació en una vall que no s’ha inundat mai a l’estiu, almenys des que es conserven dades». «Això es tradueix en uns nivells d’exigència molt per damunt dels habituals», van afegir.

El festival assegura que mantindrà les mateixes dates, a més dels artistes i nombre d’escenaris

En conseqüència, l’empresa dirigida per Neo Sala va manifestar que «es veuen obligats a considerar ubicacions alternatives per garantir el compliment dels nombrosos compromisos artístics adquirits i alhora satisfer les expectatives creades pels seguidors del festival». En aquest sentit. Doctor Music Festival considera que el Circuit Barcelona-Catalunya, al Vallès Oriental, és «una excel·lent localització que asseguraria les necessitats i garanties que requereix un esdeveniment de la gran magnitud que hem dissenyat per a aquesta nova edició». Per això, van concloure que ara mateix veuen «difícil» que el festival pugui celebrar-se a Escalarre aquest estiu.

De tota manera, Doctor Music Festival va remarcar que «sigui quina sigui la ubicació definitiva, el festival se celebrarà en les mateixes dates, és a dir, de l’11 al 14 de juliol, i mantindrà tots els artistes, amb el mateix nivell de qualitat i amb el mateix nombre d’escenaris».

Indignació al Pallars

Al mateix temps, el certamen va agrair la mobilització de «tots els grups de suport al Doctor Music Festival» que han sorgit els darrers dies a les comarques del Pallars, ja que «el seu desig sempre ha estat que el festival se celebrés a Escalarre». De fet, l’anunci que probablement el festival es traslladarà va ser rebut amb indignació tant al Pallars Sobirà com al Jussà, perquè ho veuen com la pèrdua d’una oportunitat no només de generar activitat econòmica al territori sinó també de promocionar el Pallars a escala internacional.