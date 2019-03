L’FC Andorra de Piqué, sense subvenció fins que creï la base

El Govern va desvelar ahir les subvencions de l’any 2019 atorgades a les entitats esportives legalment constituïdes, al Comitè Olímpic Andorra, a les federacions i les altres entitats. En aquest sentit, la principal novetat va ser el bloqueig de la partida destinada a l’FC Andorra, ja que el primer equip ha passat a ser gestionat per una societat anònima d’objecte esportiu després que Gerard Piqué l’adquirís a través de la seva empresa Kosmos. Així, segons va manifestar el secretari d’estat d’Esports, Jordi Beal, «no és que el Govern deixi de donar-li suport, sinó que estem a l’espera d’una base que fins ara no tenia». «Si el club la crea, tindrà opció a demanar una subvenció puntual, i en funció d’això, entraríem a valorar quina partida exacta s’hi destinarà» remarcava i reiterava que «quan el projecte tiri endavant, tindrà crèdit si és necessari», ja que hi ha una partida reservada pels «projectes que no estan 100% definits». En aquest context, el club «ha presentat a Esports un projecte per desenvolupar la base que encara no ha executat».

Ara per ara, el club només disposa d’un juvenil i està gestionat per la Federació Andorrana de Futbol i, tal com ja va avançar EL PERIÒDIC, el club està disposat a crear un segon equip i una base, fet que podria ser real de cara a la pròxima temporada.

Així, el president de l’FC Andorra, Albert Ferré, va explicar que «han fet una reserva de pressupost per si nosaltres, el que és l’associació, la temporada que ve, fem equips de base». «Ara, el primer equip ha passat d’amateur a professional, amb una societat anònima d’objecte esportiu i, igual que passa amb el MoraBanc, no rep una subvenció directament per part d’Esports pel primer equip», aclaria i afegia que «anem per prioritats i la primera era fer un equip competitiu». «Després de l’acord que vam arribar, s’està començant a mirar temes de patrocinis, però no està res tancat», indicava i assegurava que el segon equip i la base «s’estan mirant de cara a la temporada vinent». En aquest context, el projecte encara no està definit, ja que el club contempla diverses opcions que s’estan estudiant.

Increment de la partida

Esports ha incrementat la partida de les subvencions del 2019 en un 0,81% i hi destina 3.474.256 euros. En total, són 35 les entitats que se n’han beneficiat, de les quals 27 han vist un augment i vuit han rebut la mateixa que l’any anterior: l’Automòbil Club d’Andorra, el Bàsquet Club d’Andorra, el Club Voleibol Andorra, la Federació Andorrana d’Esquí, la Federació Andorrana de Karate, la Federació Andorrana de Muntanyisme i la Federació Andorrana de Tir. A més, la Federació d’Atletisme rebrà una subvenció inferior en comparació amb l’any anterior, ja que aquest any no han d’organitzar els Mundials de carreres de muntanya. El mateix passa amb la federació d’Special Olympics, que havia rebut una suma major durant l’any passat per la coorganització amb la Seu d’Urgell dels Jocs d’Special Olympics.

Esport femení i tecnificació

Per altra banda, la resta de federacions han rebut un augment de les partides, ja que Esports ha tingut una clara voluntat d’ajut a l’esport femení, per exemple, amb les partides destinades a la Federació Andorrana de Patinatge i al VPC, i a més, s’han potenciat diversos projectes de tecnificació i competició d’esportistes de la base procedents de les federacions d’hípica, canoa i caiac, ciclisme, gimnàstica, judo, natació i tennis taula. En aquesta línia, destaca també l’augment del pressupost del Comitè Olímpic Andorrà del 44,55%, és a dir, de 41.313,32 euros, a causa de la participació en els Jocs dels Petits Estats d’aquest any.

Finalment, Esports també va anunciar els premis de la temporada passada del programa d’alt rendiments en base a resultats. Els beneficiats són Mònica Dòria, Roger Puig, Joan Verdú, Marc Oliveras, Mireia Gutiérrez, Carles Aguareles, Irineu Esteve, Lluis Marín, Òscar Casal i Xavi Areny. En total, percebran 35.400 euros.