El Poliesportiu, amb l’aforament reduït de cara al trial indoor

El trial indoor torna al Principat després de molts anys. La darrera edició va ser l’any 2003 i, ara, amb un nou format molt més espectacular, Toni Bou es podrà consagrar davant l’afició, a casa, en una jornada que sens dubte serà molt especial per al pilot de Piera. A més, el dia anterior, l’organització celebrarà una firma d’autògrafs a la capital amb totes les figures d’aquest esport, segons va explicar la presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra, Natàlia Gallego.

En aquest sentit, Josep Vergel, director general de 2Play i promotor de l’X-Trial va explicar que «hem hagut de modificar l’aforament per ampliar la pista, encara que tot i això no arriba als 1.000 metres quadrats». En total, el Poliesportiu d’Andorra podrà acollir 2.456 espectadors i, tal com va informar Vergel, «la venda d’entrades està anant a un bon ritme per ser a un mes vista, estem satisfets, és un esport on el públic gaudeix més, un format més proper on es veuen les dificultats a les quals s’enfronten els pilots.».

Bou: «Hem patit moltíssim per aconseguir el títol, sobretot després de la lesió i de la derrota que vaig patir a Barcelona»

Així, l’organització haurà de fer servir materials lleugers al Poliesportiu per no danyar el parquet i apostarà per posar una doble zona metàl·lica a terra per protegir-lo, a més, tots els mòduls seran metàl·lics i no de formigó, a diferència de les altres proves. «Les característiques del Poliesportiu no són adients, és tot un repte fer-ho», reiterava Vergel i remarcava que «la gent, quan veu el trial, se sorprèn». En aquest sentit, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va indicar que «m’encantaria un espai multifuncional». Pel que fa al futur de la prova, Marsol va explicar que «continuarem apostant per aquests esdeveniments mentre estiguem al Comú» i va indicar que «estem oberts a acollir de nou la prova, tot és possible, però es veurà amb l’èxit de la prova». Així, Betim Budzaku, director d’Andorra Turisme va assegurar que «serà un èxit» i «una nova experiència». «No parlem de test però sí d’una primera vegada i de cara al futur, gen era expectació però cal recordar que ara venen eleccions», recordava.

Bou, encantat

El ja proclamat campió del món, Toni Bou, va explicar que «hem patit moltíssim per aconseguir-ho, després de la lesió i la derrota que vaig patir a la prova de Barcelona». «Vaig començar amb una falta de confiança i amb males sensacions i es va complicar tot molt però al final, les coses han sortit bé», subratllava i afegia que «seria un gran honor guanyar a casa per primera vegada, encara que això suposa un afegit de pressió». «Serà una pista en la qual no et pots despistar, sobretot pel meu pilotatge agressiu», destacava.