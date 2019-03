El Premi Ordino Jardins d’Art prepara la tercera edició

L’organització confia en la presència d’Altés com un atractiu també per als participants, ja que podran fer una posada en comú. L’escultor farà una exposició a la Galeria Mama Maria, col·laboradora de l’esdeveniment des de la primera edició.

La tercera edició, segons va explicar l’organitzadora Rosa Mujal, vol potenciar l’intercanvi entre els participants i cuidar al màxim la seva estada a la trobada que tindrà lloc els dies 21 i 22 de setembre als carrers, places i jardins de la parròquia d’Ordino, on es podrà veure l’obra exposada.

La responsable del centre d’art, Ruth Casabella, i el comissari independent Josep M. Ubach, en seran els membres del jurat. El premi vol incentivar la participació d’artistes professionals, segons va explicar Ubach, que va destacar la singularitat de la iniciativa «No existeix cap altre premi d’aquestes característiques a Andorra i pels artistes de casa també serà molt atractiu». La candidatura estarà oberta a tots els artistes nacionals i estrangers que hi vulguin participar fins al 30 d’abril. Per fer-ho, s’hauran de posar en contacte amb l’organització a través de l’adreça electrònica [email protected] o la web www.ordinojardinsdart.com.

El Premi Ordino Jardins d’Art prepara la seva tercera edició amb novetats destacades entre les quals s’inclou la reformulació del premi únic de 4.000 euros per al millor projecte i la col·laboració amb el comú d’Escaldes-Engordany, que cedirà sala al CAEE per una exposició individual de l’artista guanyador.

