Explicar un trastorn als fills amb un conte

Bip-Bip. Marxem al planeta Bipolar, es va presentar ahir al Museu del tabac. El conte, escrit per Angi Duró i il·lustrat per la Cecília Santañes, està inspirat en la vida de la Yolanda Nadal, que conviu amb un trastorn de bipolaritat i és amiga de les creadores del llibre.

La idea d’escriure aquest relat va sorgir perquè Nadal té dos fills petits i volia trobar una manera per explicar-los la seva malaltia. És per això que, en el conte, els protagonistes són dos infants busquen entendre el trastorn bipolar que pateix la seva mare. Per a fer-ho, els protagonistes viatjaran a un món desconegut i dividit per zones en funció de les emocions.

Per explicar el trastorn, en les il·lustracions els cabells de la mare són una prolongació dels sentiments i els medicaments pessics de sal que donen llum en moments de foscor.

La Fundació Julià Reig ha col·laborat en l’edició d’aquest conte per tal de fer-ne la màxima difusió i, permetre d’aquesta manera, que el públic infantil en companyia de l’adult, pugui fer-se una idea del que és aquesta malaltia d’una manera senzilla.