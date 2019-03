Els sindicats veuen «engany» en el balanç de drets socials del Govern

Sipaag, SEP, USdA, policies i duaners van fer ahir un comunicat conjunt per denunciar el que consideren «un engany als ciutadans» per part del Govern amb el balanç que es va fer de l’informe del Comitè Europeu dels Drets Socials respecte al compliment de la Carta Social Europea. Els sindicats recorden que l’informe es basa en unes lleis, com són el Codi de relacions laborals i la de llibertat sindical, que a dia d’avui ja estan derogades i que els nous textos, al seu entendre, empitjoren la situació dels treballadors.



«Les noves i actuals lleis en vigor, no només no milloren les condicions laborals i d’exercici de la llibertat sindical dels treballadors, sinó que aquests es veuen greument perjudicats, sent els únics beneficats els empresaris», exposen al comunicat, per concloure: «i què fa el Govern? Doncs fa públic un comunicat elaborat pel Comitè Europeu de Drets Socials, que està basat en unes lleis que es troben derogades i que, per tant, no són vigents ni aplicables, o el que és el mateix, enganya als ciutadans».

Exemples

Els col·lectius signants del comunicat aprofiten per repassar tot de situacions que al seu parer demostren l’empitjorament de la situació dels empleats. Citen, per exemple, el termini de preavís. En la nova llei no hi ha termini en el cas d’estar en període de prova (un període que ha passat d’un a dos mesos), quan es tracta d’un treballador amb contracte indefinit, el període es redueix de 90 a 30 dies i, en canvi, quan és l’empleat qui ha d’avisar, si porta menys d’un any se li ha incrementat el termini de 10 dies naturals a 10 laborals. «Es pot concloure que si no es complia amb l’anterior llei de disposar d’un preavís de durada raonable, encara menys es complirà amb la que s’acaba d’aprovar».



També posen en qüestió que ja no hi hagi límit en el nombre de contractes de durada determinada que es poden encadenar abans de convertir-se en indefinit o que s’hagi creat el contracte per sessions. Tot plegat consideren que fomenta «la contractació temporal, o el que és el mateix, els contractes escombraria». Quant al descans setmanal lamenten que s’hagi reduït l’antelació amb què cal avisar en cas de canviar-lo.



Igualment alerten dels canvis pel que fa a l’acomiadament no causal en cas de contractes de durada determinada. Fins ara no es podia acomiadar un treballador amb aquest tipus de contracte, però amb la nova llei es pot fer abans que la relació contractual acabi, sense preavís i amb una compensació econòmica «lleugerament superior a la prevista pels contractes indefinits». Això ha fet que, asseguren, es donin casos de temporers extracomunitaris que han estat acomiadats poc després d’iniciar la relació laboral.



Finalment, retreuen la reducció de les indemnitzacions per acomiadament injustificat, passant d’un mínim de 45 dies per any treballat a 30 dies. Igualment critiquen que es digui que al Principat es garanteix el dret a la llibertat sindical, quan exposen que «és evident que ningú els ha informat de les sentències del TC, que ja comencen a ser nombroses, en què es declara vulnerat el dret a la creació i funcionament de les organitzacions sindicals».