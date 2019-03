Terceravia vol fixar per llei l’inici de la vida per donar solució a l’avortament

tercervia treballa per trobar un camí que faci possible donar una solució a una dels grans temes que protagonitzen la campanya: l’avortament. La proposta passaria per fer una nova llei que fixi l’inici de la vida i, d’aquesta manera, obrir una escletxa a l’article de la Constitució que estableix que s’ha de protegir la vida en totes les seves fases. La idea la va deixar anar el número dos de la candidatura nacional, Joan Carles Camp, durant la reunió de poble celebrada ahir a Canillo i com a resposta a una pregunta formulada per una de les joves que van assistir-hi. Camp va lamentar que s’hagi «polititzat» la qüestió i va recordar que el copríncep episcopal ha estat clar en aquest àmbit: «ens ha dit que ho deixaria i aquest tema s’ha tractat directament amb el Vaticà», va reblar, deixant clar que això seria «fer un salt al buit», ja que des del seu punt de vista la fórmula del coprincipat és la que ha permès mantenir la independència del Principat durant 700 anys.



El candidat va detallar que és «una idea que s’ha de madurar, però el que està clar és que s’han de buscar alternatives i alternatives que no siguin populistes i que siguin realitzables». En definitiva, buscar elements permesos per la Constitució i l’ordenament jurídic andorrà. I la resposta la podria tenir una llei que protegís la vida. «S’haurien d’explorar els aspectes més avançat que hi hagi i amb la protecció de la vida es podrien determinar fases o altres elements. És un camp en el que entra la medicina però també elements emocionals», va exposar. Reiterant que es tracta d’un tema «molt tècnic i científic» que caldria analitzar «amb molta profunditat i molt de tacte», preguntat per si el que proposava és determinar quan comença la vida va respondre: «es tractaria d’això, al nostre entendre. Fent una llei de protecció de la vida, en totes les seves fases des que s’inicia la vida».



Respecte cap a les dones

Camp va deixar clar que els integrants de la formació «som respectuosos amb les dones, només faltaria, però hem de jugar amb l’equilibri del respecte a les dones i el del respecte a la institució, al coprincipat». Així que es va mostrar obert a buscar aquestes fórmules que ho facin compatible.



Altra qüestió serien els canvis que caldria introduir al codi penal. «Hem d’analitzar què es pot fer amb la llei de la vida i també quines modificacions es poden fer al codi penal que no entrin en conflicte amb la Constitució. Per tant és un tema complex que vol pausa i molta calma. No s’hi val a jugar perquè ens estem jugant el futur del país». Al final, segons el candidat massanenc «en política el més bo és poder fer possible allò impossible i en aquest cas, al Consell General, fer que aquesta llei sigui possible per molt impossible que sigui».



En la reunió, amb molta presència de la resta de candidats territorials de la formació, va remarcar que «no és cert que siguem antieuropeus» i va exposar la seva proposta de relació amb la UE: «relacions estretes que vetllin pels interessos del nostre país». Igualment va garantir als canillencs que estarien «ben representats» per terceravia al Consell i va insistir en la necessitat de gaudir «d’estabilitat» per garantir «progrés», ja que si el que es fomenta és «incertesa i inseguretat jurídica», tot això s’acaba traduint en «pobresa».

Pintat avisa que abans d’heliport o aeroport cal «control de l’espai aeri»

Josep Pintat, Joan Carles Camp i França Riberaygua es van reunir ahir a la tarda amb el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, i la directora de l’ens, Pilar Escaler. Una de les qüestions que es van posar sobre la taula va ser la referent a les connexions externes del país i es va concloure que «Andorra necessita un aeroport en territori nacional» i que cal estudiar possibles connexions per via fèrria amb França, una infraestructura que creuen que podria formar part de l’acord d’associació amb la UE. D’altra banda i en relació a l’heliport, el candidat a cap de Govern de terceravia va explicar que abans de parlar de qualsevol instal·lació «cal que Andorra tingui control de l’espai aeri». Segons Pintat, aquests seria una condició sine qua non que en aquests moments no es dona.



Igualment també va fer referències a les connexions internes. «És imprescindible acabar el vial de Sant Julià en la seva totalitat perquè no es pot seguir maltractant els nostres ciutadans ni els nostres visitants amb uns accessos deficients».



Els integrants de la llista de terceravia van escoltar les inquietuds dels dirigents de la Cambra i els van presentar el programa de la plataforma per als comicis del dia 7. Pintat va valorar positivament la trobada assegurant que «estem en sintonia i alineats amb les inquietuds dels representants de la Cambra, sobretot amb la forma en què s’estan duent a terme les negociacions amb la UE». Durant la reunió també es van tractar temes relacionats amb la fiscalitat, àmbit en què es va coincidir que la improvisació del Govern ha conduït a un nombre excessiu de lleis, que resten llibertat i més despesa. Segons es va informar des de la plataforma mitjançant un comunicat, les propostes fiscals de Pintat s’han vist positives per part de la Cambra i es va reiterar que per atraure empreses es requereix estabilitat i credibilitat per tal de recuperar la confiança dels inversors.