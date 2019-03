La FAF, amb AUTEA per conscienciar sobre l’autisme

La Federació Andorrana de Futbol i AUTEA, l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra, van anunciar ahir un partit solidari de futbol sala al Prat Grat el pròxim dimarts 2 d’abril a les 18.30 hores, coincidint amb el dia internacional de conscienciació sobre l’autisme. Aquest acte arriba en el marc de la celebració dels 25 anys de la federació i servirà per donar el tret d’inici a les accions solidàries.

Així, segons va explicar Inés Martí, presidenta d’AUTEA, «volem conscienciar de l’autisme a través de l’esport» i, per tant «organitzem un partit amb jugadors de la federació, els caps de llista de les eleccions generals, afectats per autisme i les seves famílies». D’aquesta manera, des que ho van proposar «vam aconseguir-ho encaixar ràpidament».

En aquest sentit, «volem involucrar molt a la part política, amb tots els candidats i candidates» i, de fet, «tots els partits ja han confirmat la seva participació». «Serà una manera perquè coneguin les necessitats dels afectats per autisme i aprofitarem la jornada per fer-los entrega d’un manifest de 12 punts», reiterava. «L’acte es durà a terme amb el lema unitat, diversitat i fortalesa per l’autisme, el missatge que transmet l’associació europea».

El partit serà de dues parts de 20 minuts i la Federació aportarà cinc jugadors de cada selecció perquè s’integrin als dos equips, que estaran formats per 15 persones. També han creat una samarreta commemorativa de l’esdeveniment.

Aquest acte serà obert al públic, gratuït i per tant, l’únic objectiu serà fer difusió i conscienciar sobre l’autisme i, així, no hi haurà cap recaptació. «L’objectiu és donar a conèixer l’autisme i no només a la classe política, sinó també al públic», reiterava Martí.