UPA proposa eliminar el saig i acusa DA de plagi de programa

«La figura del saig ha permès molts abusos i no ha servit per desencallar la Batllia. La gent ens implora que l’eliminem», va assegurar ahir el cap de llista d’UPA –i advocat–, Alfons Clavera. Si arriba a cap de Govern, va avançar, el «primer» que farà serà tornar al «sistema d’abans d’Espot», quan eren els batlles els qui executaven les sentències judicials.



A més, va informar que avui acudirà al notari per registrar la seva proposta econòmica, basada en la creació de dues zones franques al país. Segons Clavera, DA va escoltar la seva proposta en un mitjà de comunicació i ha decidit plagiar-la en el seu programa. «Estem segurs que és així perquè tenen la idea, però no està desenvolupada, perquè jo no la vaig explicar», va justificar Clavera.



D’altra banda, UPA també va proposar canviar la llei electoral tornar a les llistes obertes d’abans de la Constitució. Per a Clavera, les llistes tancades són «un dels principals problemes en democràcia» i va assegurar que en un país petit com el Principat té sentit que «l’elector estableixi l’ordre de les llistes perquè coneix personalment la majoria de candidats.