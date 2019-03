Oliveras s’imposa als Nacionals espanyols

Per un altre costat, en el descens dels Campionats Nacionals de Mònaco, disputats a l’estació francesa d’Auron, Cande Moreno, va ser 16a després d’acabar amb un temps d’1.23,61, a 3,14 de la guanyadora, la francesa Margot Bailet, que va marcar un crono d’1.20,47. Moreno en l’entrenament havia estat també 16a, però amb crono d’1.24,19, a 4,30 del millor temps, aconseguit per la francesa Romane Miradoli. La millora de Moreno entre l’entrenament i la cursa va ser de més de mig segon.

En el supergegant femení dels Campionats d’Espanya, l’andorrana Sissi Hinterreitner va finalitzar en la cinquena posició amb un crono de 1.02,34, a 1,12 de la vencedora, que va ser l’espanyola Núria Pau, amb un crono d’1.01,22. Igualment, en la 16a plaça es va situar Xènia Rodríguez, amb 1.04,66, a 3,44. No van acabar la cursa Jéssica Núnez, Carla Mijares i Laia Robert.

Per El Periòdic

