Jordi Torres: «L’heliport és necessari per donar una altra porta d’entrada al país»

Jordi Torres repeteix el tàndem guanyador amb Maria Martisella de les últimes eleccions a Encamp amb l’objectiu de consolidar la feina feta com a ministre d’Ordenament Territorial.

–Creu que el desgast d’haver estat al Govern com a ministre li passarà factura a les eleccions?

–Hem tingut encert i desencerts, però al meu entendre el balanç de la legislatura és bo. Hem continuat engegant reformes importants pel futur d’Andorra i hem fet millores importants per Encamp i el Pas de la Casa.

–Com a ministre ha presentat tres grans projectes a Encamp en els últims quatre anys. Tenint en compte els antecedents d’altres projectes fallits, com el The Cloud, té por que això li jugui en contra?

–Com a ministre sempre m’he guiat per l’interès nacional. És cert que des del Govern hem impulsat dos projectes majors per Encamp, que ja estan licitats i segueixen el procés adient, com el Museu de l’Automòbil i trasllat del Ministeri d’Afers Exteriors a Ràdio Andorra. També hem seguit realitzant un tercer projecte, que ja estava iniciat, com el de traslladar el Ministeri de Cultura a l’Hotel Rosaleda. Aquests tres projectes ajudaran a redinamitzar la parròquia d’Encamp.

–Quin efecte creu que tindrà el trasllat dels dos ministeris a la parròquia?

–D’una banda, posarà en valor els edificis històrics que són de propietat del Govern, com l’Hotel Rosaleda i Ràdio Andorra. De l’altra, generarà més activitat a Encamp. El Ministeri de Cultura i el d’Afers Exteriors estan situats a l’entrada i la sortida del poble i afavoriran el conjunt de la localitat.

«Hem de potenciar la presència policial al Pas i proposar als operadors turístics que incloguin la figura d’un supervisor»

–Quines propostes concretes duran a terme per fer front als aldarulls al Pas de la Casa?

–El Govern ha participat activament en la Taula Transversal per a la millora de l’oci nocturn i la recentment aprovada Llei qualificada de Seguretat Pública permet aplicar unes sancions més fortes. Aquestes dues mesures han permès constatar una disminució important del nombre de casos d’aldarulls respecte als de l’hivern passat. Tot i això, hem de potenciar la presència policial al poble i hem proposat als operadors turístics que incloguin la figura d’un supervisor acompanyant a aquells grups que, per la seva dimensió i tipologia, siguin susceptibles de generar aldarulls. El ventall de mesures és molt ampli i serà un treball continuat, a mitjà i llarg termini.

–Enumeri algunes de les mesures concretes per a la parròquia d’Encamp.

–Seguir endavant amb el projecte d’ubicar el Ministeri d’Afers Exteriors i el de Cultura, executar l’obra del nou Museu Nacional de l’Automòbil i seguir millorant els accessos al Pas de la Casa per continuar dinamitzant el comerç i el turisme.

–La Llei del Tabac reduirà els casos de contraban al Pas de la Casa o els augmentarà?

–Vam aprovar la Llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac, un text que regula el diferencial de preus amb els nostres països veïns. Una llei que regula una mercaderia sensible, assegura el futur del sector industrial i agrícola, i esdevé una eina per lluitar contra el contraban.

–Està a favor de l’Heliport Nacional a la parròquia? Creu que és necessari per al país?

–És necessari per poder disposar d’una infraestructura homologada i donar una altra porta d’entrada al nostre país. Pel que fa al projecte que hem endegat durant el darrer mandat, estem esperant els darrers informes de França que ens acreditaran la viabilitat d’aquest heliport. A més, s’explicarà a la plataforma veïnal de l’heliport tots els passos i buscarem el consens.