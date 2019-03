Torna el Míting Internacional amb 400 participants

Tots els participants hauran de disputar proves eliminatòries i hi haurà proves de relleus.

El Complex d’Encamp serà l’escenari de la 26a edició del Míting internacional de natació d’Encamp aquest dissabte, amb la participació d’uns 400 nedadors, a més d’una trentena de persones entre àrbitres, tècnics i organització. Hi haurà un total de sis categories repartides en prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, júnior i absolut.

Per El Periòdic

