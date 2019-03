David Rios: «No farem l’heliport a les Tresoles, però el país el necessita»

Repeteix com a candidat dels socialdemocràtes a Encamp, però en aquestes eleccions ho fa sota les sigles de d’Acord. Defensa ferventment el pacte amb L’A i creu que és la manera d’obtenir més representativitat al Consell General i, així, apartar DA de la majoria absoluta.

–Encamp es considera com «la millor parròquia per acollir el pacte entre PS i L’A» per la bona relació entre aquestes dues formacions al Comú. Creu que pot funcionar de la mateixa manera en aquestes eleccions?

–Ho crec fermament. Fa mesos que estem preparant de manera conjunta les eleccions i ens hem entès perfectament pel que fa al programa de la territorial, de l’organització de la campanya i de les persones que han de configurar la llista.

–Vostè també es va presentar a la territorial d’Encamp ara fa quatre anys, què ofereix ara per convèncer?

–Una visió diferent de com s’han de fer les actuacions a la parròquia, amb humilitat, treball i escoltant la gent, farem d’Encamp i el Pas de la Casa una parròquia de la qual els seus ciutadans se sentin orgullosos.

–Quines propostes concretes proposen per fer front als aldarulls al Pas de la Casa?

–Cal millorar la seguretat ciutadana a escala de país. Això s’aconsegueix dotant de més recursos a la policia. També és essencial l’àmbit de la prevenció i, per tant, cal fer les actuacions que calguin en aquest sentit. En el cas concret del Pas, cal fer participar i comprometre a tots els actors per tal que el problema es pugui minimitzar.

–Enumeri algunes de les mesures concretes per a la parròquia d’Encamp.

–Farem que Encamp esdevingui la capital cultural d’Andorra. Aprofitarem la gran activitat cultural que es desenvolupa a la parròquia, juntament amb els museus que ja disposem, per tal que la cultura esdevingui el motor econòmic del poble d’Encamp. Portarem el ministeri de Cultura a l’Hotel Rosaleda, ja que després de 8 anys de govern de DA, l’edifici encara no està ocupat. I utilitzarem l’edifici de Ràdio Andorra per ubicar-hi RTVA o l’arxiu nacional. Pel Pas de la Casa, apostarem per fer campanyes d’Andorra Turisme específiques per promocionar una destinació i un client potencial que es diferencia clarament de la resta del país.

–Digui la primera mesura que aplicaria per revitalitzar Encamp?

–Dotar Andorra Turisme d’una partida pressupostària concreta per una campanya publicitària específica pel Pas de la Casa. Preveure actuacions per tal que els turistes no passin de llarg per la carretera de l’Obac i entrin a visitar el poble.

–La Llei del Tabac reduirà els casos de contraban al Pas de la Casa o els augmentarà?

–El contraban exigeix múltiples actuacions transversals. Una llei per si sola difícilment soluciona res.

–Està a favor de l’Heliport Nacional a la parròquia? Creu que és necessari per al país?

–Si governem, l’heliport de cap de les maneres es farà a les Tresoles. Però Andorra el necessita. Hem de millorar les comunicacions del país cap a l’exterior. Tot i això, la ubicació ha de comptar amb el suport de la ciutadania.