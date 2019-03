Aaron Comella: «Vivim un desmantellament dels serveis públics i un abús dels drets»

És nou en l’escenari polític, però segueix des de fa anys el panorama. Ara fa un pas endavant i ambiciona que Encamp voti les propostes progressistes i garanteixi «el canvi» al Govern, per així «aconseguir una Andorra basada en les persones».

–Per què ha decidit fer el salt i participar en la política com a candidat? I per què en aquest moment i amb aquesta candidatura?

–Fa temps que segueixo la política tant nacional com parroquial i vaig decidir afiliar-me fa sis mesos esperant aportar el meu granet de sorra. Se’m va donar l’oportunitat d’encapçalar la llista de les territorials per Encamp i he agafat el repte amb molta il·lusió.

–Per què creu que Encamp necessita una candidatura progressista com la que proposen?

–Crec honestament que estem vivint un desmantellament dels serveis públics i també un abús cada cop més flagrant dels drets dels treballadors que cal frenar. Parlant amb la gent es palpa un desànim generalitzat i crec que podem, des de Progressistes-SDP, ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones.

–Quines propostes concretes proposen per fer front als aldarulls al Pas de la Casa?

–Són històrics i quan es van ampliar els horaris de les discoteques també es van ampliar els horaris dels llocs de lleure, fet que ha propiciat que hi ha més locals que tanquen relativament tard.

–Enumeri algunes de les mesures concretes per a la parròquia d’Encamp.

–Una de les mesures que proposem és garantir que els tràmits de creació de societats i comerços puguin efectuar-se en 24 hores, donar suport a negocis de futur que se situen en les àrees tecnològiques i aplicar deduccions fiscals en l’IRPF per a la inversió en noves empreses.També volem democratitzar el transport públic fent-lo gratuït cosa que afavorirà als treballadors del Pas de la casa. Juntament amb la construcció d’aparcaments a les entrades i sortides del país perquè els visitants hi puguin deixar els seus vehicles i puguin desplaçar-se pel país amb el transport públic.

–Digui la primera mesura que aplicaria per revitalitzar Encamp.

–Les petites i mitjanes empreses creen la majoria de llocs de treball, amb una orientació principal cap al turisme, el comerç i els serveis empresarials. Creiem en la seva capacitat i el seu talent i elles, que han estat menystingudes els darrers vuit anys, han de centrar bona part de l’acció pública i han de tenir tot el nostre suport i la nostra atenció. L’estudi del projecte d’enllaçar Porta amb el Pas de la Casa amb un metro, així com la intenció de les cambres de comerç d’Andorra i de Perpinyà de fer arribar el tren al Principat ajudarien no només al Pas de la Casa sinó també a tot el país.

–La Llei del Tabac reduirà els cassos de contraban al Pas de la Casa o els augmentarà?

Mentre hi hagi diferencial de preu dubto que el contraban s’aturi.

–Està a favor de l’Heliport Nacional a la parròquia? Creu que és necessari per al país?

–Per la construcció d’un heliport a Encamp o a qualsevol indret del nostre país, cal fer un debat específic sobre el transport aeri al Consell General. Quan es doni aquesta situació, en parlaríem.