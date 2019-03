La federació internacional dona suport a Andorra

El director de desenvolupament de la Unió Europea de Tennis Taula, Neven Cegnar, es troba de visita a Andorra per entrenar a la jove promesa andorrana Oriol Martínez del Club Tennis Taula Valls del Nord, un jugador que està cridat a fer coses molt importants en aquest esport. La iniciativa arriba gràcies a un programa de la federació internacional.

Aquest jugador, a partir del dia 7 d’abril, estarà concentrat a Luxemburg juntament amb els millors 30 jugadors de tota Europa per realitzar un campus de tecnificació organitzat per la federació internacional. Abans, disputarà el top 8 de la Federació Catalana de Tennis Taula de Barcelona, a l’Open Ciutat de Barcelona. Actualment, l’andorrà ocupa el número 1 del rànquing andorrà. El jugador retornarà el 12 d’abril a la nit, ja que el 13 comencen els Campionats de Catalunya a Valls – Tarragona i hi participarà en tres categories: pre-benjamí, benjamí i aleví. En aquest sentit, segons va explicar Cegnar, «és sorprenent com treballa de dur Andorra, un país amb una població de 60.000 persones, en el desenvolupament del tennis de taula del seu país». «Reben un gran suport del Ministeri d’Esports i de tot el Govern i això, em fa molt feliç i orgullós», destacava i afegia que «estic amb els millors jugadors joves, com és Oriol Martínez, que té un gran talent, i amb els seus entrenadors».

En aquest sentit, Cegnar es va reunir amb el president de la federació andorrana, Lluís Rovira, el president del club de tennis taula, Antonio Gómez i amb l’entrenador serbi Daniel Conic.