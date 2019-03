Els busos escolars integraran una eina de control d’alcoholèmia

Els autobusos que es dediquen al transport escolar hauran d’incorporar a partir de l’any que ve un sistema que s’anomena etilotest que impedeix que el vehicle es posi en marxa si el conductor ha begut alcohol. Ho va explicar el ministre d’Educació a l’ANA, qui va destacar que d’aquesta manera es tindrà «l’absoluta seguretat» que el xofer del bus escolar no té una gota d’alcohol a la sang.

A més, Jover va detallar que és un sistema que ja funciona en altres països amb molt bons resultats: «El conductor estarà obligat a bufar i si hi ha algun gram d’alcohol a la sang el motor del vehicle no s’encendrà». El ministre va valorar aquesta millora, ja que donarà absoluta seguretat que cap conductor tingui la temptació de cometre una imprudència a l’hora d’agafar el volant per transportar canalla. A França aquest sistema és molt conegut i tots els vehicles que hi circulen han de portar equipat un aparell que impedeixi la seva posada en marxa si el conductor supera la taxa d’alcohol permesa. Aquest aparell és exigit tant a camions i autobusos com a vehicles particulars, no només francesos, sinó també d’altres països.

El ministeri va confirmar que aprofitarà que sortirà aviat el concurs per adjudicar les línies per afegir aquest condicionant per a les empreses que optin al servei.