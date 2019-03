Irregularitats canines

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) va publicar ahir sis edictes en el quals es comunicava a sis propietaris de gossos «de raça potencialment perillosa», «atesa la impossibilitat de notificar-li-ho personalment», de quatre incoacions d’expedient sancionador i dues propostes de sanció per haver comès infraccions a l’espai públic relacionades amb els esmentats animals.

Respecte a les dues propostes de sanció, la veterinària del Servei Veterinari de Salut i Protecció Animal Olga Aguelo va suggerir una multa per un import de 360,01 euros i 720,02 euros respectivament. En aquest sentit, els amos dels animals disposen de deu dies hàbils per «al·legar tot allò que estimin pertinent en la seva defensa» . El primer cas és per haver estat controlat el gos «sense el morrió posat i per no disposar de la targeta d’identificació individual» i el segon per les mateixes causes que l’anterior amb l’agreujant de no tenir «l’assegurança obligatòria per a la tinença de gossos potencialment perillosos».

Quant a les quatre incoacions d’expedient sancionador a propietaris «en parador desconegut», el director del Departament d’Agricultura Landry Riba va acordar «determinar les infraccions que s’haguessin pogut cometre i que fossin susceptibles de sanció». Un d’aquests exemples es va produir a l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany, on es va constatar la presència d’un gos de raça potencialment perillosa sense morrió. Un cas semblant també es va localitzar a l’aparcament de les pistes d’esquí d’Arinsal.

Com a curiositat, un propietari va ser localitzat amb infraccions d’aquestes característiques amb dos gossos potencialment perillosos, el segon dels quals no estava «enregistrat al Registre d’Animals de Companyia».

Finalment, la llista l’engrosseix un amo que, a banda de dur un gos de raça potencialment perillosa sense morrió i sense targeta d’identificació, el duia «sense lligar».