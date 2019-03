López copsa la falta d’oferta formativa dels joves interns

El PS va visitar ahir el centre penitenciari de la Comella, on es va reunir amb quatre interns i diversos membres del cos d’agents penitenciaris per copsar els seus neguits. Així doncs, el cap de llista del PS Pere López va comparèixer davant els mitjans després d’una «llarga trobada» en la qual va destacar que la major preocupació dels interns, compresos entre els 18 i els 25 anys, és «la reinserció laboral i la manca de projectes de formació». «No poden fer estudis universitaris a distància, de manera que és una franja en la qual l’oferta de formació és insuficient» va comentar López. Pel líder socialdemòcrata aquesta és una reivindicació que té «tota lògica» perquè «volen sortir en una situació millor de la que van entrar i l’actual sistema no els permet desenvolupar cap tipus d’estudis».

Sense entrar en concrecions, López va assegurar que «cal trobar necessàriament una fórmula per facilitar l’accés a formacions als joves», ja que va insistir que «si no tenen motivació és molt fàcil que puguin caure en situacions complexes a nivell emocional», així com també la dificultat per afrontar, un cop hagin complert condemna, la seva reinserció laboral.

Després de la trobada amb interns, López i el candidat número cinc Roger Padreny van mantenir una reunió amb el cos d’agents penitenciaris, els quals van transmetre a la formació socialdemòcrata «la manca d’efectius per poder realitzar de forma correcta les funcions que tenen encomanades». És per aquesta raó que el PS va remarcar que en el seu programa electoral incorpora «un augment de personal».