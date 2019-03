D’Acord atén «el gueto» dels comerciants de Prada Ramon

Els candidats d’Andorra la Vella van reunir-se ahir amb els comerciants de l’avinguda Riberaygua i Travesseres, que els van fer arribar el seu malestar i decepció amb les administracions. Els botiguers els van comentar que «se senten bastant oblidats» en relació al principal eix comercial, l’avinguda Meritxell, i que «el barri ha quedat deprimit». Així ho va explicar la número dos de la llista Sílvia Ferrer, que va apuntar que els comerciants fins i tot «han fet servir la paraula gueto». En aquest senti, Ferrer els va traslladar les propostes de millorar la senyalització del barri de Prada Ramon com a eix comercial i millorar-ne els accessos. Així mateix, els va exposar la proposta de realitzar un concurs públic d’idees per ocupar els terrenys que ha deixat l’enderroc de l’antiga caserna de bombers i que serveixin de reclam i porta d’entrada al barri.

Massana

La candidatura de d’Acord a la Massana va organitzar una trobada amb ciutadans de la parròquia amb la voluntat d’encetar un debat sobre la idoneïtat del projecte del vial. El número dos Vicenç Alay va explicar que la voluntat de la candidatura és «fer partícip el poble» i «escoltar la gent, que hi digui la seva, perquè hi ha gent favorable i gent desfavorable» al vial. Així, i parlant del comerç, va assegurar que la Massana és una «parròquia viva i ens preocupa que les solucions que prenguem no acabin sent contradictòries amb aquesta vitalitat».

Canillo

El candidat suplent per d’Acord de Canillo Antonio Zamora va exposar la intenció de tramitar la Llei de transparència, un text que va considerar «imprescindible», ja que permetrà «que la gent conegui a què es destinen els diners públics».