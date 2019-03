L’A proposa derogar una llei cada vegada que s’aprovi una de nova

E ls liberals proposen derogar una llei cada vegada que s’aprovi una de nova amb l’objectiu d’evitar que el país tingui un cos legislatiu feixuc i «simplificar la vida de les persones i les empreses», així ho va explicar ahir el candidat a cap de Govern, Jordi Gallardo.

El número u de la llista d’L’A va assegurar que la formació és conscient que «suposa un esforç important però hem de tenir també el rigor i la consciència que el país no pot seguir desenvolupant la quantitat de normes que cada legislatura aprova, especialment les dues últimes amb DA, quan hem aprovat més de 150 lleis». «Hem d’intentar fer un repàs de tot el cos legislatiu per veure el sentit que lleis, potser després de 15 anys de l’aprovació, continuïn en vigor», va afegir. Gallardo va explicar que no es tracta «d’un model inventat, ja que s’aplica a altres països, com ara el Canadà».

Taxa turística

L’A va matisar ahir el seu posicionament sobre la proposta d’un model per a una taxa turística, un dels temes més candents durant aquest inici de campanya. El número dos de la llista nacional, Ferran Costa, va explicar que la formació proposa una taxa turística per estada i no per pernoctació que ajudaria a finançar els serveis que els turistes utilitzen al país quan ens visiten com carreteres o subministraments. Respecte de l’escepticisme demostrat pel sector hoteler al respecte, la formació va indicar que caldria consensuar les mesures amb aquest.



Aquests dos punts es van tractar en el context d’una reunió entre els números u i dos de la llista nacional i la comunitat universitària de l’UdA, que va tractar especialment temes d’educació i que més afecten els joves del país, com ara la proposta d’una ajuda per al lloguer.

Impuls al talent

En aquest context, Gallardo va presentar el projecte per a la construcció d’una residència universitària a Sant Julià de Lòria que hauria d’ajudar a atreure estudiants internacionals al país que, al seu torn, gaudirien d’unes titulacions orientades a les especificitats i sectors més potents d’Andorra, com ara les activitats esportives, la muntanya, el turisme o les finances.

La formació proposa que el sector privat capitanegi la construcció i que gaudeixi de beneficis a canvi o bé que s’explori la possibilitat d’una col·laboració público privada.



Una altra proposta per internacionalitzar la universitat és establir l’anglès com a llengua vehicular en les titulacions i «alleugerir els tràmits perquè estudiants de fora es puguin instal·lar aquí».

A més, L’A també aposta perquè les beques per als andorrans que estudien fora es rebin a principi del curs i no una vegada estigui en marxa, com passa actualment perquè «constitueixin una autèntica ajuda a les famílies».

Cervells fugats

Una altra de les propostes desvetllades ahir per L’A davant dels estudiants i professors de l’UdA va ser la creació d’un premi Manual Digest amb l’objectiu de recuperar els cervells fugats andorrans i dispersos pel món.



El guardó serviria perquè el guanyador es tornés a instal·lar a Andorra durant el període d’investigació i desenvolupament del seu projecte «per no perdre el vincle amb el país» i contribuir a crear sinergies i riquesa al territori, a més de ser una font d’inspiració per a altres persones del Principat.

Gallardo «entén el neguit» dels Bombers per la manca de recursos

La reunió entre el Cos de Bombers i L’A, que va tenir lloc ahir al vespre, va servir per evidenciar la desafecció política del cos per les reiterades promeses incomplertes. Jordi Gallardo va explicar que «ens hem trobat un col·lectiu desencisat amb la classe política i això ens preocupa».

Durant la reunió, els assistents van manifestar el seu neguit «per la manca de recursos materials i humans per continuar donant un bon servei» i han reclamat «més inversió en vehicles, material i formació del personal».



El cap de llista liberal, Jordi Gallardo, va indicar que «entenem el neguit dels bombers però no podem venir aquí i prometre tots els recursos de cop». Per això es va comprometre a «elaborar un pla de necessitats tant de recursos materials com humans per marcar les prioritats per dotar al Cos de Bombers dels recursos necessaris per poder desenvolupar la seva feina en les millors condicions possibles». A la trobada amb el Cos de Bombers, que ha tingut lloc al Parc Central de Bombers a Santa Coloma, van assistir Jordi Gallardo, Ferran Costa, Eva López i Carles Acosta.