Els dividends d’Andorra Telecom eviten tancar amb dèficit de gestió

El Govern va tancar ahir els comptes del 2018 amb un superàvit de gestió de 10,8 milions d’euros i amb un resultat de caixa –un cop se li sumen les despeses financeres– de 2,2 milions negatius. Les xifres serien negatives si l’Executiu hagués utilitzat només el 30% dels beneficis d’Andorra Telecom i no el 100%. La facturació anual de totes les parapúbliques –inclós en l’apartat d’ingressos patrimonials– suma 34,1 milions, un 6,6% més que l’any anterior, dels quals aproximadament uns 27 milions provenen de l’operadora i uns 2,5 milions de FEDA.

Cinca: «No té sentit acumular beneficis en una caixa i tenir dèficit en la gestió del Govern. Seria enganyar-se al solitari»

Si l’Executiu hagués sumat als comptes de l’Estat només el 30% dels dividends de la parapública, tal com feia abans, els 27 milions s’haurien reduït a 8,1 milions, deixant un dèficit de caixa al voltant dels 8 milions d’euros. Malgrat reconèixer el pes dels beneficis d’Andorra Telecom en els resultats de la liquidació pressupostària, el ministre de Finances en funcions, Jordi Cinca, va deixar clar que «no té sentit acumular beneficis en una caixa i tenir dèficit en la gestió del Govern» quan l’únic accionista de la companyia telefònica és el mateix Executiu. A més, va recordar que malgrat agafar el 100% dels dividends, «avui el nivell de reserves d’Andorra Telecom és superior al del 2013» a causa d’altres beneficis extraordinaris que la societat ha rebut com per exemple amb la venda de les accions de MásMóvil. Per tot plegat, Cinca va afirmar que fer una lectura negativa de l’ús del 100% dels dividends de l’operadora «és enganyar-se al solitari, ja que el Govern n’és l’únic accionista». En total, la liquidació d’ingressos es situa en 432 milions d’euros, un 2,1% més que l’any passat.

2,2 milions de dèficit i balanç positiu

Tal com va indicar el ministre en funcions, el dèficit de caixa –el resultat un cop restades les despeses financeres de la gestió de funcionament del Govern– és de 2,2 milions negatius. Una xifra que Cinca va celebrar, ja que està «per sota del que es preveia i compleix perfectament la llei de finances públiques aprovada el 2014» que estableix que cal estar per sota de l’1% del PIB. En concret, el responable de la cartera de Finances va indicar que el resultat suposa un 0,08% del PIB, una tendència habitual des del 2013.



El demòcrata també va aprofitar per fer un balanç dels quatre anys de legislatura, tenint en compte que s’atansa el seu final. Així, va anunciar que el tancament de comptes del global de la legislatura 2015-2018 és d’un superàvit de gestió de 77,4 milions. Si es resta globalment les despeses financeres, el superàvit de caixa dels quatre anys és de 16,6 milions. «Hem aconseguit un equilibri pressupostari», va celebrar el ministre tot afirmant que «el balanç és molt positiu en relació d’on veníem». En aquest sentit va recordar que entre 2008 i 2009 es va arribar a dèficits de 99 milions d’euros.



Despeses corrents i de personal

En el que va ser una primera aproximació dels números de la liquidació –l’Executiu farà una roda de premsa més extensa properament–, Cinca també va detallar que les despeses corrents són de 389 milions d’euros, un 5,6 més que l’any passat, especialment per l’obligació de fer front a uns 7 milions d’euros de més per a les transferències dels comuns, ja que el Consell General va decidir no seguir amb la congelació dels 54 milions que s’havia adoptat amb anterioritat. Pel que fa a les despeses de personal, s’han tancat amb 114,8 milions, un 3,7% més que l’any passat, especialment per l’increment del 2,6% de l’IPC.