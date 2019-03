Roig insisteix en recuperar el traçat original del desviament de Sant Julià

No és cap secret que Sant Julià de Lòria és la nineta dels ulls del candidat nacional de Progressistes-SDP, Josep Roig. Ahir va visitar els padrins de la Llar de Lòria i allà va reivindicar el desviament original de la localitat. És a dir, que comenci en el túnel de la Tàpia i acabi a la borda Sabater, on s’havia projectat el túnel inicialment. «És una urgència i, per tant, ens posarem des del primer dia a treballar per trobar el finançament dins del pressupost. El nostre compromís és acabar-lo el més ràpidament possible», va afirmar, ja que creu que «és l’única solució per descongestionar el trànsit de Sant Julià». En aquest sentit, no creu que ho faci possible el vial que s’està duent a terme actualment. «Només servirà per garantir l’ampliació del nucli urbà cap a la zona del càmping Huguet», va assegurar.

Seguint amb l’objectiu d’alleugerar cues que es produeixen per entrar i per sortir de país, els progressistes també defensen impulsar una comissió bilateral entre Andorra i Espanya per estudiar com solucionar l’embut de trànsit que es produeix a la frontera sud i a la duana. Roig considera que la solució implica obrir dobles carrils d’entrada i sortida en els dos punts perquè «la imatge que s’emporten els visitants d’Andorra és la imatge d’un país de cues i de retencions», va indicar el cap de llista.

Ampliació de l’Hospital

Els progressistes també proposen que la construcció de la Unitat de Radioteràpia s’aprofiti per ampliar el centre hospitalari, ja que consideren que, «el centre està desbordat i no només en períodes de màxima afluència turística», segons va expressar el número dos de la candidaura territorial d’Escaldes-Engordany, Marc González.

La formació considera que cal aprofitar aquestes obres per fer l’ampliació ja que això «suposaria un estalvi a llarg termini» perquè obrir un altre concurs més tard duplicaria part dels costos. A més, també assegura que es tractaria d’una actuació «amb previsió de futur, ja que està clar que l’hospital caldrà ampliar-lo en algun moment».