La necessitat no eludeix la garjola

El 26 de juliol de l’any passat, la Policia va decomissar en el traster d’un home de 30 anys 578,8 grams de marihuana. Minuts abans, l’havia enxampat venen petites dosis en un carrer pròxim a les dependències centrals del servei de l’ordre d’Escaldes. L’acusat va assegurar que ho feia «per necessitat». L’argument, però, no va convèncer al tribunal, que ahir el va condemnar a tres anys i mig de presó, dos dels quals ferms, per un delicte major de tràfic de marihuana en gran quantitat. «Vivia amb la meva mare, tenia un sou baix i vaig decidir vendre marihuana per ajudar l’economia familiar», va assegurar durant el judici. L’home també haurà de fer front a una multa de 4.000 euros, una quantitat inferior a la demanada per la Fiscalia, que sol·licitava una sanció de 10.000 euros.



L’home va ser detingut arran de ser sorprès venent una bosseta de vuit grams per 60 euros a una amiga. «Es va ensorrar al ser sorprès i va col·laborar des del primer moment», van indicar els dos agents que el van arrestar durant la vista oral. El processat va admetre que va introduir marihuana al Principat en cinc ocasions, fos personalment o a través del venedor que li fiava a La Seu d’Urgell.

Per mostrar el seu «penediment», va precisar que en dues ocasions va transportar 100 grams, en unes altres dues 200 i, finalment, en l’última vegada abans de ser detingut, 500. També va detallar que venia la droga a 15 persones, tot i que es va negar, tant a la instrucció com a la vista oral, a identificar-les.



La defensa van assumir els delictes, però demanava una pena inferior, concretament de tres anys, dels quals ferms els que ja havia complert de manera preventiva a la Comella.