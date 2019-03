La Guàrdia Civil escorcolla l'ajuntament de la Seu i el Consell Comarcal

Des de primera hora del matí la Guàrdia Civil està registrant l'ajuntament de la Seu d'Urgell i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, a instàncies del Jutjat número 2 de la localitat i la Fiscalia. La investigació es troba sota secret de sumari. Els agents han sol·licitat la revisió de correus electrònics i diversos telèfons mòbils. Els treballadors de l'ajuntament es troben fora de l’edifici. Només hi ha quedat la interventora, el secretari municipal, l'informàtic, un advocat i dos membres de l'equip de govern. Al Consell Comarcal s'hi troben retinguts els treballadors que hi havia a primera hora del matí. Fonts de la Fiscalia de Lleida indiquen que els escorcolls es realitzen per un presumpte delicte contra l'administració pública i frau de subvencions.