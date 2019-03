Arrestada una parella de proxenetes que actuava en un pis d’Escaldes

La Policia va desmantellar dimecres una xarxa de prostitució que actuava en un pis de l’avinguda Fiter i Rosell d’Escaldes-Engordany i va detenir una parella, formada per un home de nacionalitat andorrana de 48 anys i una dona ucraïnesa de 43, acusats de proxenetisme, d’afavoriment de la prostitució i tràfic d’éssers humans amb la finalitat d’explotació sexual. Els presumptes proxenetes prostituïen dones estrangeres en l’immoble i en l’operació judicialitzada, anomenada Senyal i dirigida i supervisada per l’autoritat judicial, van identificar una dona víctima dels seus abusos. Fonts policials, però, asseguren que les víctimes són «més de cinc». Al tancament d’aquesta edició seguien arrestats en les dependències centrals del servei de l’ordre a l’espera de passar a disposició judicial. La investigació es manté oberta i no es descarten noves identificacions, així com més detencions.



La Policia, que va iniciar la investigació fa sis mesos arran de la denúncia que va efectuar una dona, va determinar que la parella, legalment establerta al Principat, havia constituït una societat des de la qual es gestionava el negoci de prostitució. La manera d’actuar de l’organització consistia a aprovisionar i assegurar l’activitat amb noies estrangeres, «les quals eren reemplaçades amb certa freqüència», va precisar el servei de l’ordre en un comunicat.

Web de cites

La participació dels dos detinguts era plena, ja que «garantien el desenvolupament de l’activitat», va afirmar la Policia. La societat comptava amb un «sistema logístic i organitzat» de cita prèvia i de gestió de trobades que permetia contractar els serveis de prostitució a través d’un web. També «mantenien les instal·lacions» i duien a terme «la comptabilitat dels recursos econòmics generats». En aquest sentit, fonts policials asseguren que reinvertien els beneficis en altres negocis del Principat «per ser blanquejats i reintroduïts en el sistema financer legal». D’aquesta manera, també se’ls imputen els delictes de blanqueig de diners i de matrimoni simulat, ja que la policia considera que la parella es va casar per obtenir beneficis jurídics i econòmics.



Sota la tutela d’Afers Socials

La dona que era explotada sexualment va ser assistida pels serveis socials, així com una menor d’edat i una familiar d’avançada edat de la dona ucraïnesa, la qual estava «precàries condicions» en el domicili de l’arrestada. Totes dues persones han quedat sota la tutela del Ministeri d’Afers Socials, que també va cooperar en l’operació duta a terme.

Activació del protocol

L’operació duta a terme va suposar l’aplicació per primera vegada al Principat del Protocol d’Actuació per a la Protecció de les Víctimes de Tràfic d’Éssers Humans, aprovat al juny de l’any passat pel Govern i que s’emmarca en el Conveni del Consell d’Europa. Si bé la prostitució és un delicte poc freqüent a Andorra, el reglament estableix les pautes d’actuació per a la detecció, identificació, assistència i protecció de les víctimes. També estableix nous criteris per millorar la coordinació de les institucions implicades i defineix els mecanismes de relació entre les administracions amb responsabilitats en la matèria, i també els processos de comunicació i cooperació amb organitzacions i entitats que les assisteixen i la societat civil.

Últims casos

L’últim cas de prostitució que va tenir lloc al Principat va ser l’abril del 2016. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb l’Europol, la Policia de la Xina, de França i d’Andorra, va detenir 29 persones que obligaven a dones xineses a prostituir-se al Principat, així com en set comunitats autònomes d’Espanya. El 2012, un home espanyol de 45 anys i una dona brasilera de 29 anys van ser arrestats per un delicte de prostitució a la capital. El seu cas va arribar a Corts l’octubre del 2015 i va suposar el primer judici per proxenetisme a Andorra en 10 anys.