Els infermers volen presència en els òrgans de decisió del SAAS i la CASS

El Col·legi Oficial d’Infermeria d’Andorra (COIA) insisteix en la necessitat que la seva professió sigui present en els òrgans de decisió de les institucions sanitàries del país. «Volem més protagonisme dins del sistema sanitari perquè ara no ens tenen en compte; i així ho estem manifestant als partits polítics que ens venen a veure en el marc de la campanya electoral», va puntualitzar en declaracions a aquest rotatiu el president del COIA, David Cusidó.

Segons ell mateix va detallar, el col·lectiu reivindica que hi hagi un infermer dins del Consell Directiu del SAAS, un altre dins del Consell d’Administració de la CASS i un darrer dins del Ministeri de Salut que pugui assessorar directament el ministre i el seu equip de treballadors. «Aquest aspecte és clau per poder desenvolupar una bona reforma sanitària», va expressar Cusidó amb total convicció.

Compromís amb la llei

Tot i no haver rebut una resposta explícita en referència a aquesta petició de cap dels partits que els han contactat, el president del COIA va mostrar-se satisfet perquè tots s’estan comprometent a aprovar la llei d’infermeria que ha de regular les seves competències. «De fet, ja es va acabar de redactar en aquesta darrera legislatura, però ara cal revisar-la i sotmetre-la al debat i votació del Consell General», va recordar Cusidó tot insistint en la seva importància.

«Ara mateix ens limitem a solucionar les malalties, però el nostre objectiu és ampliar les competències que tenim», va recordar la cara visible del col·lectiu. Com ja havia indicat en ocasions anteriors, entre les seves peticions, hi ha incidir en la tasca de prevenció, a més de poder prescriure medicaments i posar vacunes sense necessitat que ho ordeni un metge. «Receptar la medicació necessària per seguir amb les cures pal·liatives o vacunar són accions molt lligades a l’activitat dels infermers», havia argumentat aleshores el president del COIA. De fet, ell mateix ja va aclarir que si assumeixen aquestes dues funcions, no estarien trepitjant la feina dels professionals mèdics. «Al final, es tracta d’una mesura avantatjosa per a tothom, ja que seríem més àgils i aconseguiríem una atenció més eficaç i de major qualitat», havia apuntat Cusidó.

Control de la professió

Des del COIA, fa temps que denuncien que entre una cinquantena i una seixantena d’infermers exerceixen al país sense estar col·legiats tot i ser un requisit. Malgrat haver-ho traslladat directament al ministre de Salut cada vegada que han mantingut una reunió amb ell, fonts governamentals insisteixen que «no els consta aquesta situació i que el COIA mai els ho ha manifestat».

Tot desmentint aquesta versió del Govern, Cusidó va apuntar que per evitar divergències com aquesta el que caldria és «crear un òrgan de control per comprovar que tots els infermers que exerceixen a Andorra estan col·legiats». De tota manera, ja va assenyalar que aquesta mesura no està inclosa en la futura llei d’infermeria i que, en tot cas, s’hauria de preveure en una altra de més general, per exemple, en una que reguli el conjunt de professions liberals.