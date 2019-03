Els treballadors d’ambulàncies voten contra el seu conveni

Per un marge de 17 vots en contra i 7 a favor, els treballadors d’Ambulàncies del Pirineu no van arribar a un acord de conveni col·lectiu amb la seva empresa. Segons va detallar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, el principal motiu rau en els salaris i el reconeixement de l’antiguitat professional, ja que ells proposaven «complements i triennis», respectivament, mentre l’empresa apostava per formacions. Ara bé, qui pagaria aquests cursos no va quedar aclarit en lloc, de manera que Ubach va pronosticar que ho faria «cada treballador de la seva butxaca».



Malgrat el fracàs de l’acord, Ubach va admetre que el món de l’ambulància «funciona molt diferent» a la resta de sectors, ja que requereix excepcionalitats de tota mena i va explicar que l’empresa treballa sobre una contractació que es va fer amb un pressupost tancat fa quatre anys. Adaptant-se als nous temps i tenint en compte les propostes dels professionals, l’USdA va presentar una batèria d’accions que finalment no han arribat a bon port. A més de la millora dels salaris i el reconeixement d’antiguitat, també demanaven regularitzar les hores en què els treballadors han d’estar localitzables per a l’empresa o les hores seguides que un xofer pot conduir les ambulàncies. Tant el col·lectiu com l’USdA consideraven que es tractava de propostes «perfectament assumibles».

Seguir treballant

Amb tot, però, els treballadors d’Ambulàncies del Pirineu hauran de continuar amb el seu conveni obsolet des de principis del mes de desembre passat i han preferit acollir-se al codi de Relacions Laborals, conscients de que no els beneficia. Ubach va recordar que el text és una «xacra contra tots els treballadors i treballadores d’Andorra», tant dels sector públic com privat. Des de l’USdA es va emplaçar a continuar treballant per assolir un conveni col·lectiu «interessant» per ambdues parts, «salvant les diferències» que han portat els treballadors a no acceptar el conveni proposat. Concretament, en un breu comunicat de premsa, Ubach va instar a «obtenir un conveni col·lectiu que afavoreixi les expectatives laborals dels seus treballadors, així com aporti a l’empresa la màxima professionalitat que ha de tenir un servei públic tan important per a la població com és el de servei del transport sanitari».