Canillo acollirà el primer Concurs Internacional de Cambra Romànica

El cap de setmana del 6 i 7 d’abril, l’Associació Amics de la Cambra Romànica organitzarà el primer Concurs Internacional de Cambra Romànica, a l’Auditori del Palau de Gel d’Andorra (Canillo). Serà una trobada de formacions de música de cambra que pretén impulsar la pràctica musical i, alhora, fomentar la cultura musical i interpretativa dels més joves.

El concurs tindrà dues fases: l’eliminatòria i la final. Així doncs, dissabte dia 6, els grups de les categories base i avançada, menors i majors de 18 anys respectivament, competiran per passar a la final. Les proves seran a les 10 hores del matí per a la categoria base i a les 16 hores per a l’avançada. En acabar, hi haurà una xocolatada popular per als concursants i tots els assistents. La final de les dues categories tindrà lloc diumenge dia 7 a les 10 hores. Totes les audicions seran obertes al públic i d’entrada gratuïta.

De fet, s’espera que el públic tingui un paper important durant el concurs perquè podran votar per escollir el premi del públic entre els finalistes. Quant als guanyadors, en la categoria avançada, el jurat atorgarà 1.500 euros al primer classificat i 750 euros al segon. Per als menors de 18 anys, el primer premi serà de 300 euros i el segon de 150. A més s’oferirà als grups vencedors la possibilitat de participar en el cicle de música Cambra Romànica, que aquesta tardor celebrarà la quarta edició, i rebran un guardó exclusiu fet per l’artista canillenc Toni González.

L’associació va destacar la gran qualitat de grups presentats i va afirmar que es compleixen les expectatives pel que fa al nombre de grups inscrits, quatre per a la categoria base i sis per a l’avançada. A més, els participants provinents de diversos conservatoris catalans de Lleida, Vic, ESMUC i Liceu de Barcelona, conservatori dels Pirineus i d’Andorra.