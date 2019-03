La Massana reparteix 659 tiquets per al servei d’àpats dels padrins

El servei de menjador subvencionat que ofereix el Comú de la Massana a la gent gran de la parròquia està plenament consolidat i des de la corporació es considera que la iniciativa és del tot positiva per contribuir a la socialització dels padrins. Segons es va informar des de la corporació, durant el 2018 es van repartir un total de 659 tiquets perquè els usuaris poguessin dinar a un dels tres restaurants que ha participat en la iniciativa: Molí dels Fanals, Porquets i Casino. «La gent està contenta i la prova és que la totalitat dels tiquets que s’ofereixen acaben sortint», va explicar la consellera de Socials, Francesca Guerrero.



La corporació destina un total de 7.500 euros per subvencionar els àpats. Així, els participants paguen 5 euros i el 50% restant del cost l’assumeix la corporació. La idea és que un cop o dos al mes les persones grans puguin sortir a menjar fora de casa, ja sigui amb la família o fins i tot amb altres coneguts de la casa pairal. «El servei és perquè es puguin socialitzar», va reiterar, explicant que fins i tot es pot utilitzar en dinars familiars, de manera que el padrí paga només 5 euros, mentre que la resta de la família fa front al preu habitual del restaurant escollit.



D’altra banda, cal tenir present que amb el pressupost actual es venen uns 60 tiquets al mes. «A l’inici no es controlava tant, però davant la demanda i perquè tothom tingués opció de fer l’àpat es va decidir posar un límit. A més, el pressupost, tot i que s’ha increment, és el que és», va detallar. Així, ara aquelles persones que volen utilitzar el servei han de dirigir-se a la Casa Pairal per comprar el tiquet corresponent. D’aquesta manera el servei queda més repartit.



Justament aquesta setmana es va publicar al BOPA un edicte per renovar els restaurants que participen de la proposta. D’aquesta manera, tots aquells que hi estiguin interessats, poden recollir el plec de condicions a Casa Comuna. Tal com va exposar el cònsol major, David Baró, aquesta convocatòria es fa regularment per donar opció a més restaurants a poder optar al servei i que no sempre siguin els mateixos.

Menjador social

La proposta en cap cas vol ser un substitut per a un menjador social. Guerrero va deixar clar que els projectes no tindrien res a veure i que mentre aquest servei està restringit per als padrins, un menjador social estaria obert a persones de totes les edats que tinguessin aquesta necessitat. «El públic seria molt més ampli», va afirmar. Igualment, mentre en un menjador social es serveixen àpats a aquells que ho necessiten, en el servei que ofereix el comú conjuntament amb els restaurants de la parròquia no està pensat per utilitzar-lo diàriament.



Si bé fins ara no s’ha optat per l’opció del menjador social, la consellera va indicar que la proposta «sempre està sobre la taula» i no descarta que més endavant, si es detectés una necessitat i hi hagués la voluntat política i els recursos per fer-ho, no s’acabi fent. Amb tot, no va descartar, fins i tot, que els dos serveis poguessin conviure de manera paral·lela.