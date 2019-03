Hinterreitner, tercera als Nacionals espanyols

Pel fer a estil lliure, Carles Aguareles es troba a Suïssa per disputar la Copa del Món de Silvaplana i ahir va participar en els entrenaments oficials en els quals va tenir bones sensacions, amb molt bon temps o bones condicions. Avui disputarà les rondes classificatòries.

En el gegant femení disputat ahir dels Campionats d’Espanya a l’estació de Baqueira Beret, l’andorrana Sissi Hinterreitner va finalitzar al podi, en la tercera posició, amb un crono de 2.16,35, a 0,95 de la victòria, que va ser per a l’espanyola Núria Pau, que va marcar 2.15,40. Segona va ser la també espanyola Inda Garin, a 0,10 de la seva compatriota. Igualment, en la 12a plaça va finalitzar Carla Mijares, amb 2.19.23, a 3,83, mentre que 14a va ser Clàudia Mijares, a 4,10, Zoe Ramírez va ser 15a, a 4,13; i Xènia Rodríguez va acabar 19a a 5,09. Jessica Núñez no va acabar la segona mànega. D’altra banda, en el gegant masculí Xavi Salvadores va ser quart mentre que Cande Moreno va finalitzar 17a el descens dels Nacionals de França.

Per El Periòdic

